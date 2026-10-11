scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navratri 2026: आज से नवरात्र शुरू, बस इतनी देर रहेगा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

Navratri 2026: शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं. जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, घटस्थापना का सही समय, पूजा विधि और नवरात्रि से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Advertisement
X
आज कलश स्थापना के लिए सुबह का समय प्रमुख माना जा रहा है.
आज कलश स्थापना के लिए सुबह का समय प्रमुख माना जा रहा है.

Navratri 2026: शारदीय नवरात्र का पर्व आज, 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. मां दुर्गा की आराधना के इन नौ दिनों में पहले दिन कलश स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होगी. नवरात्र के दौरान महाष्टमी, महानवमी, हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है.  इस बार कलश स्थापना के मुहूर्त को लेकर भी श्रद्धालुओं के बीच उत्सुकता है.  ऐसे में जानें प्रतिपदा तिथि, घटस्थापना के शुभ मुहूर्त, चित्रा नक्षत्र, वैधृति योग, अष्टमी-नवमी और व्रत पारण से जुड़ी जरूरी जानकारी. 

शारदीय नवरात्र 2026 की प्रतिपदा तिथि

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर 2026 को रात 9 बजकर 19 मिनट पर शुरू होकर 11 अक्टूबर को रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.  उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज, रविवार 11 अक्टूबर से मानी जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Shardiye Navratri 2026
इस दिशा में करें कलश स्थापना, कल सुबह 3 घंटे 53 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त
shardiye navratri 2026
सुबह जल्दी शुरू होगा कलश स्थापना का मुहूर्त, तुरंत नोट करें टाइमिंग
Weekly Rashifal 2026
नवरात्र वाला सप्ताह, अगले हफ्ते कुंभ सहित 4 राशियों को होगा धन लाभ
गरबा उत्सव का शहर-शहर कैसे चढ़ा है रंग, देखें गुजरात आजतक
shardiya navratri 2026
कल कलश स्थापना के लिए मिलेगा बस इतना समय, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

कलश स्थापना के सभी शुभ मुहूर्त

आज कलश स्थापना के लिए सुबह का समय प्रमुख माना जा रहा है.  उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार, घटस्थापना का सामान्य मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 12 मिनट तक बताया गया है.  वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक है. 

हालांकि, अलग-अलग शहरों और पंचांगों में समय का अंतर हो सकता है.  इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार ही कलश स्थापना का समय तय करें. 

Advertisement

चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का समय

इस साल नवरात्र के पहले दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग भी चर्चा में हैं.  पंचांग की एक गणना के अनुसार, चित्रा नक्षत्र 10 अक्टूबर की रात 9 बजकर 42 मिनट से 11 अक्टूबर की रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगा.  वहीं, वैधृति योग 10 अक्टूबर की रात 10 बजकर 2 मिनट से 11 अक्टूबर की रात 9 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. 

कुछ धार्मिक मान्यताओं में इन स्थितियों के दौरान घटस्थापना के लिए समय चुनते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.  ऐसे में सुबह के निर्धारित मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त के संबंध में स्थानीय विद्वान या पंचांग से पुष्टि करना उचित रहेगा. 

कलश स्थापना की विधि

कलश स्थापना से पहले पूजा स्थल की सफाई करें.  इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें.  पास में मिट्टी के पात्र में जौ बोएं. 

अब कलश में जल भरें और उसमें अक्षत, सुपारी व सिक्का आदि रखें.  कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल स्थापित करें.  इसके बाद दीपक जलाकर गणेश जी और मां दुर्गा की पूजा करें.  परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार पूजा की विधि में अंतर हो सकता है. 

Advertisement

महाष्टमी और महानवमी कब है?

शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी की पूजा का विशेष महत्व होता है.  इस दौरान श्रद्धालु दुर्गा पूजा, हवन और कन्या पूजन करते हैं. 

इस साल महाष्टमी 18 अक्टूबर, रविवार और महानवमी 19 अक्टूबर, सोमवार को पड़ रही है.  पूजा और कन्या पूजन की तिथि तय करते समय स्थानीय पंचांग का ध्यान रखना चाहिए. 

नवरात्र व्रत पारण का समय

नवरात्र में व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी को व्रत खोलते हैं.  कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद पारण करते हैं, जबकि अन्य परिवारों में नवमी की पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत खोला जाता है. 

व्रत पारण का कोई एक समय सभी स्थानों पर लागू नहीं होता.  यह तिथि, स्थानीय पंचांग और पूजा की परंपरा पर निर्भर करता है.  इसलिए पारण से पहले अपने शहर के पंचांग में अष्टमी-नवमी की तिथि और समय की पुष्टि जरूर करें. 

नवरात्र में रखें इन बातों का ध्यान

नवरात्र के दौरान पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां दुर्गा के मंत्रों का पाठ करें.  व्रत रखने वाले लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खानपान करें.  नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की भक्ति, आस्था और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, 12 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल |
    'विदेशी नागरिक कर सकते हैं ऐसा अवैध काम?' एक्टर इमरान के प्रदर्शन में शामिल होने पर किरीट सोमैया ने उठाए सवाल |
    'हर टूटी शादी को क्रिमिनल केस न बनाएं', इलाहाबाद HC ने खारिज की दहेज उत्पीड़न की FIR, दी बड़ी चेतावनी |
    पेरू में 'हिटलर मुसोलिनी' ने जीता मेयर का चुनाव, जानिए क्यों दुनिया भर में हो रही है चर्चा |
    'दुनिया के अन्य प्रोटेस्ट पर भी दें ध्यान, हमारे आंतरिक मामलों में दखल मंजूर नहीं', CJP प्रदर्शन पर UN को भारत की दो टूक |
    हुस्न, लिव-इन और ब्लैकमेलिंग... मॉडल प्रेमिका श्रद्धा दुबे पर बॉयफ्रेंड के कत्ल का आरोप |
    Aaj Ka Panchang, 11 October 2026: 11 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 11 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 11 October 2026: मीन राशिवालों का सुख के साधनों पर धन खर्च होगा, परिवार वालों के साथ घूमने जाएंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 October 2026: कुंभ राशिवाले लंबी दूरी की यात्रा से बचें, मित्रों से सहयोग मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement