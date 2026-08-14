'अनिश्चितकाल' तक जारी रह सकता है अमेरिकी ब्लॉकेड, होर्मुज पर हेगसेथ की चेतावनी

अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने गुरुवार को पनामा सिटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आवश्यकतानुसार जब तक चाहे ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चितकाल के लिए जारी रख सकता है. हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी नौसेना क्षेत्र में जहाजों की अदला-बदली कर इस नाकेबंदी को लंबे वक्त तक बनाए रखने में सक्षम है.



पीट हेगसेथ का ये बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने होर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी. दूसरी ओर, ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए जलमार्ग बंद रखने की बात दोहराई है.

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रोटेशन के जरिए जारी रहेगी नाकेबंदी



हेगसेथ ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौसेना के पास इस प्रकार की नाकेबंदी को अनिश्चित काल तक जारी रखने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना जहाजों को रोटेट करके इस रणनीति को आगे भी जारी रखेगी. अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक जलमार्ग खोलने को लेकर बातचीत रुकी हुई है, जिसके बीच पेंटागन ने अपनी नौसैनिक मजबूती को फिर रेखांकित किया है.

स्टील की दीवार



इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया था कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे जारी रखेगा. ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को 'स्टील की दीवार' बताते हुए कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा. उन्होंने दावा किया कि तेहरान का सैन्य ढांचा नष्ट हो चुका है और वहां 300 फीसदी महंगाई है.



हालांकि, ट्रंप की टिप्पणियों के तुरंत बाद ईरान ने उनके दावों को खारिज कर दिया और कहा कि रणनीतिक जलमार्ग बंद है और तेहरान की शर्तें माने जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा.

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ईरान ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

ईरान के पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयानों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के दावों से वास्तविकता नहीं बदलती. होर्मुज अभी-भी बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें स्वीकार नहीं की जातीं, इसे नहीं खोला जाएगा. इस तनातनी के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों और व्यापारिक जहाजरानी मार्गों पर भारी अनिश्चितता बनी हुई है.

आपको बता दें कि होर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक 'चोकपॉइंट' (महत्वपूर्ण संकरे रास्ते) में से एक बना हुआ है, जहां अतीत में सैन्य टकरावों के कारण अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और व्यापक संघर्ष की आशंकाएं पैदा हुई हैं. मौजूदा तनाव के कारण नौसैनिक गश्त बढ़ाई गई है, कमर्शियल शिपिंग कंपनियों ने अपने समुद्री रास्तों में बदलाव किया है और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतरराष्ट्रीय अपीलें फिर से तेज हुई हैं.

इस महत्वपूर्ण रास्ते से कमर्शियल शिपिंग अभी कड़ी सुरक्षा निगरानी में जारी है. हालांकि, माहौल अभी-भी बहुत अस्थिर बना हुआ है. अभी कूटनीतिक ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि क्या बातचीत के जरिए समुद्री व्यापार मार्गों को खुला रखते हुए सशस्त्र संघर्ष की आशंका को कम करने के लिए कोई अस्थायी सीजफायर हो सकता है.

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