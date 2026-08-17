Chanakya Niti: जलनखोर रिश्तेदारों को ऐसे करें हैंडल, 5 बातों से मुंह पर लगेगा ताला!

Chanakya Niti: जलनखोर रिश्तेदार कई बार जासूस की तरह आपकी जिंदगी की जानकारी खोजने में लग जाते हैं. वे जानना चाहते हैं कि, 'आप कैसे हो? क्या चल रहा है?" लेकिन हर बार इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्हें आपकी चिंता है. कई बार वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है. आपकी कमाई कितनी है, घर में क्या परेशानी है, पत्नी से झगड़ा हुआ या नहीं, बच्चों के कितने नंबर आए. इन्हीं बातों के चलते हम कई बार बिना सोचे-समझे अपनी सारी बातें रिश्तेदारों को बता देते हैं.

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बस, यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है. आपने अपनी जरूरी बातें उन्हें बता दीं और बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी आपकी पीठ पीछे बात होगी, तो कभी सबके सामने आपको नीचा दिखाने के लिए इन्हीं बातों का इस्तेमाल किया जाएगा.

जलन क्या होती है?

चाणक्य नीति के मुताबिक, मुश्किल समय में इंसान को सावधान रहना चाहिए. कई बार परेशानी बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार और रिश्तेदारों से हो सकती है. कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, जो आपकी अच्छाइयों से ज्यादा आपकी कमियां देखते हैं. ठीक इसी तरह कुछ लोग आपकी कई सफलताओं को छोड़कर सिर्फ आपकी एक कमी पर ध्यान देते हैं. आप अच्छी कमाई करें, नई गाड़ी खरीदें, बड़ा घर बनाएं या जीवन में आगे बढ़ें, फिर भी कुछ लोगों को आपकी खुशी पसंद नहीं आती है. वे आपकी सफलता में भी कोई न कोई कमी निकालने लगते हैं.

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इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर किसी की जलन आपकी गलती नहीं है. अगर कोई आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता या आपकी हर सफलता में कमी निकालता है, तो उसकी सोच के लिए आपको खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है. तो आज हम चाणक्य नीति के ऐसे ही कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से आप जलन और नकारात्मक सोच रखने वाले रिश्तेदारों से खुद को बचा सकते हैं.

प्रतिक्रिया पर नियंत्रण

चाणक्य नीति के मुताबिक, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, वही असल में मजबूत होता है. उदाहरण, 'सोचो, परिवार में सब बैठे हैं और कोई रिश्तेदार कह देता है, सुना है नौकरी चली गई? अब क्या करोगे?' या फिर, 'उम्र निकल रही है, शादी क्यों नहीं कर रहे?' ऐसे समय में गुस्सा आना स्वाभाविक है. आपका मन करेगा कि आप कुछ बोलें और उसे जवाब दें. लेकिन यहीं आपको रुकना है. जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसे आपकी सफाई से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया में दिलचस्पी होती है. इसलिए शांत रहें, मुस्कुराएं और बात बदल दें. याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है. कई बार आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है.

अपनी जानकारी छिपाकर रखें

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जलनखोर रिश्तेदार अक्सर आपकी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं. उदाहरण, 'कितनी कमाई हो रही है?", "आगे क्या प्लान है?", "घर में सब ठीक है?" और हम बिना सोचे सब बता देते हैं. बाद में यही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं. इसलिए हर सवाल का पूरा जवाब देना जरूरी नहीं है.

अगर कमाई पूछें तो कहिए, "बस भगवान की कृपा है, सब ठीक चल रहा है." प्लान पूछें तो कहिए, "अभी कुछ तय नहीं है, समय आने पर बताएंगे." अपनी निजी जिंदगी की हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं है.

बेवजह बहस न करें

अगर कोई रिश्तेदार कहे, "तुमसे यह काम नहीं होगा." तो तुरंत बहस करने के बजाय कहिए, "हो सकता है आपकी बात सही हो, देखते हैं आगे क्या होता है." इससे सामने वाले की बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है.

इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है. बस आपको अपनी ऊर्जा हर किसी को जवाब देने में बर्बाद नहीं करनी है. कई बार शांत रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है.

विनम्रता को ताकत बनाएं

चाणक्य नीति के मुताबिक, अगर कोई सबके सामने आपका अपमान करें तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय शांत रहिए. कोई कहे, "तुम तो अभी भी अपने पिता के पैसों पर पल रहे हो."

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आप कह सकते हैं, "चाचा जी, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए, तो आप सलाह दीजिए." इस तरह आप बिना लड़ाई किए अपनी गरिमा बनाए रखते हैं. लेकिन याद रखें, विनम्र होने का मतलब अपमान सहना नहीं है. जरूरत पड़ने पर अपनी सीमा साफ बताना भी जरूरी है.

जरूरत पड़ने पर जवाब दें

अगर कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझकर बार-बार सीमा पार करें, तो शांत लेकिन स्पष्ट जवाब दें. अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में बार-बार दखल दे तो कहिए कि, "मेरी निजी जिंदगी मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है. इस पर चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगता." याद रखें, सामने वाले को अपमानित करना जरूरी नहीं है. बस उसे अपनी सीमा समझा देना काफी है.

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