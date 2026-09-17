Budhaditya Rajyog 2026: आज कन्या राशि में एक्टिव होगा महाशक्तिशाली 'बुधादित्य राजयोग'! 26 सितंबर तक इन 3 राशियों पर बरसेगी कृपा

Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का कारक माना जाता है. आज सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कन्या (Virgo) में प्रवेश (कन्या संक्रांति) करेंगे.

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कन्या राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध पहले से ही अपनी उच्च अवस्था में विराजमान हैं. ऐसे में सूर्य और बुध की इस युति से कन्या राशि में महाशक्तिशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है. चूंकि 26 सितंबर को बुध ग्रह तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, इसलिए यह बुधादित्य राजयोग आज से 26 सितंबर 2026 तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा. सूर्य के तेज और बुध की तीक्ष्ण बुद्धि का यह संगम 3 विशेष राशियों के जातकों के लिए करियर, धन और पद-प्रतिष्ठा के मामले में किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा.

सिंह राशि (Leo)

शुभ स्थिति: आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव आपकी राशि से दूसरे (धन, वाणी व कुटुंब) भाव में गोचर करके बुधादित्य योग बनाएंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपके लिए अचानक धन लाभ के कई रास्ते खुलेंगे. आपकी वाणी में अद्भुत प्रभाव और आकर्षण रहेगा, जिससे आप अटके हुए काम आसानी से निकाल लेंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाने के नए अवसर मिलेंगे.

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कन्या राशि (Kanya Rashi)

शुभ स्थिति: यह राजयोग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, जहां सूर्य और उच्च के बुध एक साथ विराजमान रहेंगे.

मिलेगा यह फायदा: आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक कौशल में जबरदस्त वृद्धि होगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी. लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. जो लोग राजनीति, प्रशासन, मीडिया या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या मान-सम्मान मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

शुभ स्थिति: आपकी राशि से दशम (कर्म, करियर व बिजनेस) भाव में यह राजयोग बनने जा रहा है.

मिलेगा यह फायदा: कार्यक्षेत्र और करियर के लिहाज से यह 10 दिन का समय बेहद स्वर्णिम रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है. सीनियर्स और बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे. नया व्यापार शुरू करने या बिजनेस का विस्तार करने की योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी.

बुधादित्य राजयोग की शुभता बढ़ाने के अचूक उपाय

- प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ऊं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें.

- बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.

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- रोजाना या विशेष रूप से बुधवार और रविवार के दिन गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं.

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