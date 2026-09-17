उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी कीचड़ में फंसी! रेलवे अंडरपास में अटके रत्नाकर मिश्रा, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से निकाला बाहर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास की कीचड़ भरी सड़क बीजेपी विधायक की गाड़ी पर भारी पड़ गई. नगर विधानसभा से विधायक रत्नाकर मिश्रा की कार अकोढ़ी ग्रामसभा के रेलवे अंडरपास में फंस गई. काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी गाड़ी नहीं निकली तो आखिर में गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकाला. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह घटना उस समय हुई जब विधायक रत्नाकर मिश्रा अपने क्षेत्र का दौरा करने के बाद वापस लौट रहे थे. रास्ते में अकोढ़ी ग्रामसभा का रेलवे अंडरपास पड़ता है, जहां से गुजरते समय उनकी गाड़ी कीचड़ में धंस गई.
ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने के लिए कई बार आगे पीछे करके कोशिश की, लेकिन पहिए कीचड़ में और गहरे धंसते चले गए. आसपास खड़े लोग यह नजारा देखकर मौके पर जुट गए और मदद के लिए आगे आए.
जब हाथों से गाड़ी को धक्का देकर निकालना मुमकिन नहीं हुआ, तो गांव के लोगों ने पास से एक ट्रैक्टर मंगवाया. ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर गाड़ी को धीरे धीरे खींचा गया और तब जाकर विधायक की गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल सकी. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है.
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह अंडरपास उनके लिए रोजाना की मुसीबत बन चुका है. हल्की सी बारिश होते ही यहां पानी भर जाता है और सड़क दलदल जैसी हो जाती है. आए दिन इस अंडरपास में राहगीरों और वाहनों के फंसने की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है. ग्रामीणों का कहना है कि जब खुद विधायक की गाड़ी इस हाल में फंस गई तो आम लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है.