पहले नाबालिग से गैंगरेप, फिर सड़क किनारे छोड़कर हुए फरार... छत्तीसगढ़ में 4 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. कांकेर जिले में 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया और फिर उसे लावारिस हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने मामले में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मंगलवार को एक जान-पहचान के लड़के के साथ बाहर गई थी. आरोपी उसे बहला-फुसलाकर उसे अपने तीन दोस्तों के साथ एक गांव में ले गया. वहां चारों ने मिलकर नाबालिग के साथ एक-एक करके दुष्कर्म किया.

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मंगलवार रात जब लड़की काफी देर तक अपने घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इलाके में तलाशी शुरू की.

सड़क किनारे नाबालिग को छोड़ गए आरोपी

रातभर चली खोजबीन के बाद पुलिस ने नाबालिग को कोरर इलाके में सड़क किनारे लावारिस हालत में बरामद किया. पुलिस ने तुरंत उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा और उसका बयान दर्ज किया.

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पीड़िता के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 से 28 साल की उम्र के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पहले से पीड़िता को जानता था. आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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