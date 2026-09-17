कम्युनिकेशन के मास्टर, Gen-Z से वुमन पावर तक... कैसे हर पीढ़ी को एक साथ साधते हैं PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर देश-विदेश से उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है. 7 सितंबर 1950 को जन्मे मोदी इस साल 76 वर्ष के हो रहे हैं. 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. भारतीय राजनीति के इस लंबे सफर में एक सवाल अक्सर हर किसी के मन में आता है आखिर 76 साल की उम्र में भी 18 से 25 साल का युवा हो या गांव की चौपाल पर बैठा बुजुर्ग, हर कोई नरेंद्र मोदी से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करता है?

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जवाब बहुत सीधा है कि वे महज एक नेता की तरह भाषण नहीं देते, वे हर पीढ़ी की नब्ज पकड़कर उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं. 'सबका साथ, सबका विकास' से लेकर 'वोकल फॉर लोकल' जैसे जो नारे कभी उन्होंने गढ़े, वे सिर्फ पुरानी पीढ़ी के ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आज की रील्स बनाने वाली युवा पीढ़ी की जुबां पर भी चढ़ गए.

जुलाई 2026 में इंस्टाग्राम की एक रील पर 24 घंटे में 300 मिलियन (30 करोड़) से ज्यादा व्यूज पाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना साबित करता है कि सोशल मीडिया पर भी उनका जलवा बरकरार है. मोदी के करीब 12 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल को देखें तो उनकी राजनीति के साथ-साथ उनके संवाद के अंदाज में भी लगातार बदलाव दिखाई देता है. कभी वे युवाओं से उनकी भाषा में बात करते हैं, कभी महिलाओं को ‘माताओं-बहनों-बेटियों’ के संबोधन से जोड़ते हैं, तो कभी बुजुर्गों और परिवारों तक पहुंचने के लिए रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यम का सहारा लेते हैं.

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Gen-Z के साथ 'कूल' जुड़ाव

आज की युवा पीढ़ी- Gen-Z किसी राजनेता का लंबा भाषण सुनना पसंद नहीं करती. पीएम मोदी इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं. गेमिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम तक, मोदी युवाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत करते रहे हैं.

2024 में पहली बार आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड इसी बदलते डिजिटल इकोसिस्टम को औपचारिक पहचान देने वाली पहल थी. इस पुरस्कार में कहानी कहने, सामाजिक बदलाव, शिक्षा, गेमिंग, तकनीक और अन्य डिजिटल क्षेत्रों में काम करने वाले क्रिएटर्स को शामिल किया गया था. 'नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड्स' की शुरुआत करके उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मुख्यधारा में वो सम्मान दिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी.

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परीक्षा पे चर्चा

जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं, तो वे एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा और प्रोटोकॉल का आवरण उतारकर 'अभिभावक' (मास्टर-मेंटॉर) बन जाते हैं. छात्रों को 'एग्जाम वारियर्स' कहकर तनाव मुक्त रहने के जो मंत्र वे देते हैं, वो सीधा छात्रों के दिल को छू लेता है. यह कार्यक्रम अब एक बड़े राष्ट्रीय संवाद का रूप ले चुका है.

2026 के संस्करण में 4.5 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए. कार्यक्रम का मूल उद्देश्य परीक्षा के तनाव, आत्मविश्वास और पढ़ाई से जुड़े सवालों पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करना है. इस कार्यक्रम की भाषा भी राजनीतिक भाषणों से अलग होती है. प्रधानमंत्री छात्रों के सवाल लेते हैं, रोजमर्रा के उदाहरण देते हैं और पढ़ाई के साथ खेल, आराम, कौशल और रुचियों के संतुलन की बात करते हैं. यानी यहां मंच प्रधानमंत्री का है, लेकिन बातचीत का विषय छात्र की दुनिया है.

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मातृ शक्ति: सिर्फ वोटर वाला रिश्ता नहीं.

पीएम मोदी का महिलाओं के साथ जुड़ाव कभी औपचारिक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं लगा. लाल किले की प्राचीर से सेनेटरी पैड, पीरियड पॉवर्टी, और घर के शौचालय जैसे विषयों पर जब उन्होंने खुलकर बात की, तो देश की करोड़ों महिलाओं को लगा कि कोई उनके दर्द को सच में समझ रहा है.

माताओं, बहनों और बेटियों' का संबोधन केवल संबोधन नहीं रहा. 'उज्ज्वला योजना' के धुएं से आजादी, 'लखपति दीदी' से आर्थिक मजबूती और 'ड्रोन दीदी' के जरिए गांवों की महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्होंने उन्हें सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया. यहां भाषा सिर्फ योजना का नाम नहीं बनती, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करती है जिसे गांव की महिला अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ सके.

बुजुर्ग और मध्यमवर्ग: भरोसा, संस्कृति और 'मन की बात'

जहां एक तरफ वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छाए रहते हैं, वहीं देश के बुजुर्गों और मध्यमवर्गीय परिवारों को साधने के लिए वे रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यम का सहारा लेते हैं. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम'मन की बात' के जरिए जब वे रेडियो पर आते हैं, तो उसमें कोई राजनीतिक खींचतान या आरोप-प्रत्यारोप नहीं होता. उसमें बात होती है गुमनाम नायकों की, गांव-देहात के नवाचारों की. यह संवाद सीधे परिवारों के डाइनिंग टेबल और चौपालों तक पहुंचता है.

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मोदी के भाषणों में स्थानीय संदर्भों का इस्तेमाल भी अक्सर दिखाई देता है. किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के त्योहार, परंपरा, खान-पान, स्थानीय व्यक्तित्व या भाषा का उल्लेख करना उनके संबोधन का हिस्सा रहा है. इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जरिए उन्होंने पुरानी पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का अहसास कराया.

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'मास्टर कम्युनिकेटर' बनाने वाले ब्रह्मास्त्र

'मित्रों' और 'भाइयों-बहनों' से आगे बढ़कर जब वे देशवासियों को 'मेरे परिवारजनों' कहते हैं, तो कई दफा दूर-दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी खुद को पीएम के परिवार का हिस्सा मानने लगता है. आंकड़ों के भारी-भरकम जाल के बजाय वे छोटी-छोटी प्रेरक कहानियों से अपनी बात रखते हैं, जिससे एक आम आदमी भी नीति का मतलब समझ जाता है.

वे जिस राज्य में कदम रखते हैं, भाषण की शुरुआत वहां की क्षेत्रीय भाषा में करके चंद सेकेंड में जनता से सीधा कनेक्ट स्थापित कर लेते हैं. हर पीढ़ी से संवाद की क्षमता नरेंद्र मोदी को एक ऐसा अलग नेता बनाती है जो तकनीक पसंद युवाओं के लिए आधुनिक मार्गदर्शक हैं, महिलाओं के लिए संवेदनशील अभिभावक हैं और बुजुर्गों के लिए एक संस्कारी व भरोसेमंद चेहरा.

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