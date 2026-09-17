Fridge Care Tips: फ्रीजर में बर्फ का पहाड़? इन 3 आसान और सेफ तरीकों से मिनटों में करें डीफ्रॉस्ट

फ्रिज रसोई का ऐसा अप्लायंस है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता रहता है. खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इसका लगातार ठंडा रहना जरूरी है. लेकिन कई बार इसमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें लोग नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसमें से एक है फ्रीजर में बर्फ जमना. अगर आपके पुराने फ्रिज के फ्रीजर में धीरे-धीरे बर्फ की मोटी और पहाड़ जैसी परत जमने लगी है, तो इसे सिर्फ मामूली गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. ज्यादा फ्रॉस्ट जमने से फ्रीजर के अंदर की जगह कम होने के साथ-साथ एयरफ्लो और कूलिंग पर भी असर पड़ सकता है.

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यही वजह है कि पुराने रेफ्रिजरेटर में समय-समय पर डीफ्रॉस्टिंग यानी जमी हुई बर्फ को पिघलाना जरूरी होता है. अगर आप डीफ्रॉस्टिंग नहीं करते हैं, तो फ्रिज को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान और सुरक्षित तरीकों से आप घर पर ही फ्रीजर की बर्फ हटा सकते हैं.



फ्रीजर में आखिर इतनी बर्फ जमती क्यों है?

फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने पर बाहर की गर्म और नमी वाली हवा अंदर चली जाती है. फ्रीजर के ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते ही नमी जमने लगती है और धीरे-धीरे बर्फ की मोटी परत बन जाती है. उमस वाले मौसम में ये प्रोसेस और तेज हो सकती है. ज्यादा बर्फ जमने से फ्रीजर की स्टोरेज स्पेस भी कम होने लगती है.

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ज्यादा बर्फ से कूलिंग पर पड़ सकता है असर

फ्रीजर में मोटी बर्फ जमने से एयरफ्लो और हीट ट्रांसफर पर असर पड़ सकता है. इससे फ्रिज को सही टेंपरेचर बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा फ्रॉस्ट से फ्रीजर की कूलिंग एफिशिएंसी 15 से 25 फीसदी तक कम हो सकती है.

क्या हर फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना जरूरी है?

अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रीजर को रोजाना डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है. ज्यादातर नए फ्रिज में ऑटोमैटिक डीफ्रॉस्ट सिस्टम होता है, इसलिए उन्हें हाथ से डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन पुराने फ्रिज में अगर बर्फ की मोटी लेयर जम रही है, तो समय-समय पर उसे हटाना जरूरी है. फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में भी अगर बर्फ जम रही है, तो दरवाजे की रबर सील या डीफ्रॉस्ट सिस्टम चेक करवाना जरूरी हो जाता है.

घर पर फ्रिज डीफ्रॉस्ट करने के 3 आसान तरीके



1. फ्रिज बंद करके बर्फ को खुद पिघलने दें: फ्रिज को स्विच ऑफ करके प्लग निकाल दें और सारा सामान बाहर निकालकर आइस पैक वाले कूलर में रखें. नीचे तौलिए बिछाकर फ्रीजर का दरवाजा खुला छोड़ दें. बर्फ पिघलने के बाद उसे प्लास्टिक स्पैटुला से धीरे से हटाएं. लेकिन ध्यान रखें कि बर्फ खुरचने के लिए कभी भी चाकू या कोई नुकीली धातु की चीज इस्तेमाल न करें, इससे कूलिंग लाइन को नुकसान पहुंच सकता है.

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2. गर्म पानी की भाप से पिघलाएं बर्फ: फ्रिज को बंद और अनप्लग करने के बाद फ्रीजर में गर्म, लेकिन उबलता हुआ नहीं, पानी भरा हीट-रेसिस्टेंट बाउल रखें. इससे बनने वाली भाप बर्फ को जल्दी ढीली करने में मदद करेगी. पानी ठंडा होने पर बदल सकते हैं. ध्यान रखें कि पानी को सीधे फ्रीजर की दीवार या इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर न डालें.

3. पंखे की हवा से करें डीफ्रॉस्ट: फ्रीजर का प्लग निकालकर उसका दरवाजा खोल दें और बाहर से पंखे की हवा अंदर आने दें. रूम टेंपरेचर वाली हवा बर्फ को जल्दी पिघलाने में मदद करेगी. नीचे तौलिए बिछाएं और ढीली बर्फ को धीरे-धीरे हटा दें.

डीफ्रॉस्ट करने के बाद रखें ये सावधानी

बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद फ्रीजर को अच्छी तरह पोंछकर सुखाएं और फिर फ्रिज ऑन करें. दोबारा सामान रखने से पहले उसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें. खाने की चीजों को लंबे समय तक बाहर रखने से बचें. फ्रिज का टेंपरेचर 4.4°C या उससे कम और फ्रीजर का करीब -17.8°C या उससे कम रखना बेहतर माना जाता है. अगर डीफ्रॉस्ट करने के कुछ ही समय बाद फिर से मोटी बर्फ जमने लगे, तो दरवाजे की रबर सील और डीफ्रॉस्ट सिस्टम चेक करवाएं.

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