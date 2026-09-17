scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Fridge Care Tips: फ्रीजर में बर्फ का पहाड़? इन 3 आसान और सेफ तरीकों से मिनटों में करें डीफ्रॉस्ट

Fridge Care Tips: फ्रीजर में जमी बर्फ की मोटी परत सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, बल्कि इससे एयरफ्लो और कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है, जिससे फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ सकती है. इस खबर में हम फ्रीजर में बर्फ जमने की वजह और बिना मैकेनिक बुलाए घर पर ही इसे सुरक्षित तरीके से हटाने के 3 आसान और असरदार तरीके जानेंगे.

Advertisement
X
फ्रीजर में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकालना जरूरी है. (Photo: ITG)
फ्रीजर में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकालना जरूरी है. (Photo: ITG)

फ्रिज रसोई का ऐसा अप्लायंस है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता रहता है. खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इसका लगातार ठंडा रहना जरूरी है. लेकिन कई बार इसमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें लोग नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसमें से एक है फ्रीजर में बर्फ जमना. अगर आपके पुराने फ्रिज के फ्रीजर में धीरे-धीरे बर्फ की मोटी और पहाड़ जैसी परत जमने लगी है, तो इसे सिर्फ मामूली गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. ज्यादा फ्रॉस्ट जमने से फ्रीजर के अंदर की जगह कम होने के साथ-साथ एयरफ्लो और कूलिंग पर भी असर पड़ सकता है.

यही वजह है कि पुराने रेफ्रिजरेटर में समय-समय पर डीफ्रॉस्टिंग यानी जमी हुई बर्फ को पिघलाना जरूरी होता है. अगर आप डीफ्रॉस्टिंग नहीं करते हैं, तो फ्रिज को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान और सुरक्षित तरीकों से आप घर पर ही फ्रीजर की बर्फ हटा सकते हैं.

फ्रीजर में आखिर इतनी बर्फ जमती क्यों है?
फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने पर बाहर की गर्म और नमी वाली हवा अंदर चली जाती है. फ्रीजर के ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते ही नमी जमने लगती है और धीरे-धीरे बर्फ की मोटी परत बन जाती है. उमस वाले मौसम में ये प्रोसेस और तेज हो सकती है. ज्यादा बर्फ जमने से फ्रीजर की स्टोरेज स्पेस भी कम होने लगती है.

Advertisement

ज्यादा बर्फ से कूलिंग पर पड़ सकता है असर
फ्रीजर में मोटी बर्फ जमने से एयरफ्लो और हीट ट्रांसफर पर असर पड़ सकता है. इससे फ्रिज को सही टेंपरेचर बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा फ्रॉस्ट से फ्रीजर की कूलिंग एफिशिएंसी 15 से 25 फीसदी तक कम हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Tips to Buy Fresh Vegetable
बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश
Chaat Masala Recipe
घर पर बनाएं बाजार जैसा सीक्रेट चाट मसाला, एक चुटकी में बढ़ेगा स्वाद
pyaz kachori
रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, नाश्ते में बनाएं टेस्टी प्याज की कचौड़ी
Radhika Ambani Dance on Ganpati Visarjan
एंटीलिया के गणपति विसर्जन में खूब नाचीं राधिका अंबानी, VIDEO
Lal Mirch Bharwan Achar
आम-नींबू छोड़िए, साबुत मसाले डालकर बनाएं लाल मिर्च का भरवां अचार

क्या हर फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना जरूरी है?
अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रीजर को रोजाना डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है. ज्यादातर नए फ्रिज में ऑटोमैटिक डीफ्रॉस्ट सिस्टम होता है, इसलिए उन्हें हाथ से डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन पुराने फ्रिज में अगर बर्फ की मोटी लेयर जम रही है, तो समय-समय पर उसे हटाना जरूरी है. फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में भी अगर बर्फ जम रही है, तो दरवाजे की रबर सील या डीफ्रॉस्ट सिस्टम चेक करवाना जरूरी हो जाता है.

घर पर फ्रिज डीफ्रॉस्ट करने के 3 आसान तरीके

1. फ्रिज बंद करके बर्फ को खुद पिघलने दें: फ्रिज को स्विच ऑफ करके प्लग निकाल दें और सारा सामान बाहर निकालकर आइस पैक वाले कूलर में रखें. नीचे तौलिए बिछाकर फ्रीजर का दरवाजा खुला छोड़ दें. बर्फ पिघलने के बाद उसे प्लास्टिक स्पैटुला से धीरे से हटाएं. लेकिन ध्यान रखें कि बर्फ खुरचने के लिए कभी भी चाकू या कोई नुकीली धातु की चीज इस्तेमाल न करें, इससे कूलिंग लाइन को नुकसान पहुंच सकता है.

Advertisement

2. गर्म पानी की भाप से पिघलाएं बर्फ: फ्रिज को बंद और अनप्लग करने के बाद फ्रीजर में गर्म, लेकिन उबलता हुआ नहीं, पानी भरा हीट-रेसिस्टेंट बाउल रखें. इससे बनने वाली भाप बर्फ को जल्दी ढीली करने में मदद करेगी. पानी ठंडा होने पर बदल सकते हैं. ध्यान रखें कि पानी को सीधे फ्रीजर की दीवार या इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर न डालें.

3. पंखे की हवा से करें डीफ्रॉस्ट: फ्रीजर का प्लग निकालकर उसका दरवाजा खोल दें और बाहर से पंखे की हवा अंदर आने दें. रूम टेंपरेचर वाली हवा बर्फ को जल्दी पिघलाने में मदद करेगी. नीचे तौलिए बिछाएं और ढीली बर्फ को धीरे-धीरे हटा दें.

डीफ्रॉस्ट करने के बाद रखें ये सावधानी
बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद फ्रीजर को अच्छी तरह पोंछकर सुखाएं और फिर फ्रिज ऑन करें. दोबारा सामान रखने से पहले उसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें. खाने की चीजों को लंबे समय तक बाहर रखने से बचें. फ्रिज का टेंपरेचर 4.4°C या उससे कम और फ्रीजर का करीब -17.8°C या उससे कम रखना बेहतर माना जाता है. अगर डीफ्रॉस्ट करने के कुछ ही समय बाद फिर से मोटी बर्फ जमने लगे, तो दरवाजे की रबर सील और डीफ्रॉस्ट सिस्टम चेक करवाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीजा रोका, UN महासभा में नहीं हो सकेंगे शामिल |
    Bigg Boss 20: गुल्लू बने नए कैप्टन, ईशा रिखी के निकले आंसू, किचन पॉलिटिक्स भी शुरू |
    तौबा UPI... तौबा MDR... तेरा इमोशनल अत्याचार |
    रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के बस और रेलवे ठिकानों को बनाया निशाना, 5 लोगों की मौत |
    Radhashtami 2026: कल या परसों, कब मनाई जाएगी राधाष्टमी? नोट करें सही तिथि और पूजन का शुभ मुहूर्त |
    IND vs AFG: सीरीज जीतते ही बढ़ी टेंशन! वैभव के लिए टूटेगी सैमसन-अभिषेक की जोड़ी? |
    बसपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव पर ED का शिकंजा, दर्ज किया केस |
    रूस पर प्रतिबंध का बिल अमेरिकी हाउस में पास, भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तलवार? |
    इजरायल को 40 हजार बम देने वाली डील पर लगेगी रोक? डेमोक्रेट सांसद ने जताई आपत्ति |
    अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- भारत के प्रयासों का स्वागत
    Advertisement