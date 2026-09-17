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Bigg Boss 20: गुल्लू बने नए कैप्टन, ईशा रिखी के निकले आंसू, किचन पॉलिटिक्स भी शुरू

Bigg Boss 20: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' के 11वें एपिसोड मेंकैप्टेंसी टास्क को लेकर सभी कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर ड्रामा हुआ. हालांकि घर के नए कैप्टन पर मुहर लग गई.

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बिग बॉस को मिला नया कैप्टन (Photo: X/@HotstarReality)
बिग बॉस को मिला नया कैप्टन (Photo: X/@HotstarReality)

बिग बॉस के शो के 11वें एपिसोड में घर का माहौल काफी गर्माया हुआ नजर आया, जहां एक तरफ कैप्टेंसी टास्क में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहसबाजी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों का नया गणित भी देखने को मिला. सलमान खान के इस शो में 'गर्ल्स वर्सेस बॉयज' के मुकाबले ने पूरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया है.रंग फेंकने के इस टास्क से लेकर घर के अंदर चली पर्सनल छींटाकशी तक, 16 सितंबर के एपिसोड में वह सब कुछ हुआ जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

आइए विस्तार से जानते हैं कि इस एपिसोड में कौन-कौन से बड़े ड्रामे हुए और कैप्टेंसी की रेस में किसने बाजी मारी.

कैप्टेंसी टास्क और बढ़ा बवाल

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बिग बॉस ने घर में दूसरी कैप्टेंसी के लिए एक अनोखा टास्क दिया, जो पूरी तरह से लड़कियों और लड़कों के बीच था. नियम के मुताबिक, घर की महिला सदस्यों को पुरुषों पर रंग फेंकना था, जबकि लड़कों को खुद का बचाव करना था. इस बचाव के लिए उन्हें सोफा, कुर्सियां और तकिए इस्तेमाल करने की छूट मिली. इसी खेल के दौरान स्काउट ओपी की अरीशफा खान के साथ तीखी बहस हो गई. बहस इस कदर बढ़ी कि स्काउट ने कैमरे की तरफ देखते हुए अपने गेमिंग और यूट्यूब ग्रुप को 'फिनिश इट' का सिग्नल दे दिया.

ईशा के निकले आंसू
टास्क के दूसरे राउंड में कनिका को संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई. खेल के दौरान यंग ने माही से गुजारिश की कि वे उनके चेहरे पर हमला न करें. इस पर माही ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि यंग ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया. जब दिन का टास्क खत्म हुआ, तो माहौल थोड़ा भावुक हो गया. ईशा अकेले बैठकर रोती हुई नजर आईं. उन्हें इस तरह टूटते देख माही उनके पास गईं और रोने की वजह पूछी, हालांकि ईशा का यह रूप देखकर घरवाले भी थोड़े हैरान दिखे. 

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दरअसल गुस्से में स्काउट ने अरिश्फा से कह दिया था कि वो उसे थप्पड़ मार देगा. ये बात ईशा को काफी चुभ गई या उन्हें उनका फिजिकल ट्रॉमा याद आ गया. घर के कंटेस्टेंट्स में भी ये ही अंदाजा लगाया कि शायद उनके पास्ट में किसी ने उनके फिजिकल हर्ट किया होगा.

इन सब के बीज काजी ने "जिंदगी एक सफर है सुहाना" गाना गाकर माहौल हल्का करने की कोशिश की. मगर देर रात 2 बजे उनका दर्द छलक पड़ा और वे आसिफ के सामने रो पड़े. इसके बाद रात 2:30 बजे वे अकेले गार्डन एरिया में कैमरे से बातें करते दिखे. हालांकि सब जानते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं.

किचन पॉलिटिक्स भी हुई शुरू
घर में किचन को लेकर भी नया बखेड़ा खड़ा हो गया. कनिका ने गुल्लू से अपने लिए अंडे और चिल्ला बनाने को कहा.  दूसरी तरफ, अम्रपाली ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि वे अब किसी के लिए खाना नहीं बनाएंगी. उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 दिनों से यह काम कर रही हैं, अब वे सिर्फ सफाई करेंगी लेकिन खाना नहीं पकाएंगी.

गुल्लू बनेंगे दूसरे कैप्टन
कैप्टेंसी का अगला दौर शुरू हुआ, जिसमें अरिश्फा को संचालक बनाया गया. इस राउंड में आसिफ, अमन और गुल्लू सफेद कपड़ों में मैदान में उतरे. इसी बीच आसिफ और अमन के बीच भी तीखी झड़प देखने को मिली. आखिर में बिग बॉस के कहने पर अरिश्फा ने आसिफ और अमन को गेम से बाहर कर दिया, जिसके बाद गुल्लू इस सीजन के दूसरे कैप्टन के दावेदार बन गए. 

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शॉर्ट वीडियो टास्क में लगे लाइक्स 
टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस ने घरवालों को एक नया मजेदार टास्क दिया, जिसमें उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट्स पर शॉर्ट वीडियो बनाने थे. अरिश्फा ने स्काउट को निशाना बनाकर वीडियो बनाया, जिस पर उन्हें 7 लाइक और 8 डिसलाइक मिले. रीती ने मैरी कॉम पर कंटेंट बनाया, जिसे काजी ने काफी पसंद किया और रीती को 15 लाइक्स मिले. अम्रपाली ने माही की टोकने की आदत पर वीडियो बनाया और काजी को भी घेरा, जिसके जवाब में काजी ने उन्हें 'सिक' कहा. अम्रपाली को 6 लाइक और 9 डिसलाइक मिले, जबकि माही को 15 और कनिका को 14 लाइक्स हासिल हुए.

ड्रामा और अम्रपाली का रिएक्शन
दिन के ढलते-ढलते घर में कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले. अम्रपाली ने यंग के माथे को चूमते हुए कहा कि घर में सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. वहीं गाली-गलौज के माहौल पर  काजी ने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मां वाकई बहुत खास होती है. इसके ठीक बाद काजी ने अपने जाने-पहचाने अंदाज में थोड़ा ड्रामा करके सबको हंसाने की कोशिश की. हालांकि, उनके इस ड्रामे को देखकर अम्रपाली ने अपनी नापसंदगी जाहिर की.
 

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