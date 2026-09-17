रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के बस और रेलवे ठिकानों को बनाया निशाना, 5 लोगों की मौत

युक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को दक्षिणी यूक्रेन में रूसी ड्रोन ने एक यात्री बस और रेलवे से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया. इन हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.

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यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को दक्षिणी यूक्रेन में रूसी ड्रोन ने एक यात्री बस और रेलवे से जुड़े ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए.

पुलिस ने बताया कि सबसे घातक हमला बुधवार सुबह फ्रंटलाइन शहर निकोपोल के पास एक यात्री बस पर हुआ. इसमें चार पुरुषों और एक महिला की मौत हो गई. निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्र के गवर्नर ओलेक्जेंडर हंझा ने बताया कि हमले में सात अन्य लोग घायल हुए हैं.

गर्वनर हंझा ने टेलीग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें एक सफेद गाड़ी नजर आ रही है, जिसकी खिड़कियां टूट गई हैं और उसके एक हिस्से पर खून के निशान दिख रहे हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, "इसके पीछे कोई सैन्य तर्क नहीं है, यह बस क्रूरता का एक और काम है." उन्होंने अमेरिका और यूरोप से रूस के खिलाफ प्रतिबंध कड़े करने की अपील की है.

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मायकोलाइव में ट्रेन पर तीन बार हमला हुआ

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रेलवे नेटवर्क पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. दक्षिणी यूक्रेन के मायकोलाइव क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन ने यात्री ट्रेन को निशाना बनाया. इस हमले के बाद ट्रेन में सवार 168 यात्रियों और क्रू सदस्यों को बाहर निकालना पड़ा. अधिकारियों के मुताबिक, हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है लेकिन शुरुआती ड्रोन हमले के बाद ट्रेन पर दो बार और हमले हुए.

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मायकोलाइव क्षेत्र के कार्यवाहक क्षेत्रीय गवर्नर हेओरही रेशेटिलोव ने टेलीग्रान पर इसकी जानकारी दी. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि पोलैंड की सीमा के पास स्थित कोवेल में एक लोकोमोटिव यानी ट्रेन के इंजन पर भी हमला हुआ. ये हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब कुछ दिन पहले पोलैंड की सीमा के पास एक ट्रेन पर इसी तरह का हमला हुआ था. रविवार को हुए उसे हमले से कुछ समय पहले यूरोपीय राजनयिकों और राजनीतिक हस्तियों ने इसी रेल लाइन से यात्रा की थी.

युद्ध में रेलवे बना अहम निशाना

रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के युद्ध प्रयासों को बाधित करने और मनोबल गिराने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और अन्य आर्थिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. यूक्रेन के सरकारी रेल ऑपरेटर ने रॉयटर्स को बताया कि रूसी सेना ने इस साल 120 यात्री कोच, 304 लोकोमोटिव और 43 रेलवे स्टेशनों पर हमले किए हैं. यूक्रेन के सरकारी रेल ऑपरेटर का कहना है कि कुल मिलाकर, रूस ने साल की शुरुआत से अब तक 1,700 रेलवे सुविधाओं पर हमले किए हैं. उनके मुताबिक, 2025 में यह संख्या 1,206 और 2024 में 842 थी.

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यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने इन हमलों की निंदा की. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह 'कोलेटरल डैमेज' यानी अनजाने में हुआ नुकसान नहीं है. उन्होंने इसे लोगों को निशाना बनाने की सुनियोजित कोशिश बताया है.

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