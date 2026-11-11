scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक के बाद भाई को नारियल क्यों देती हैं बहनें? जानें वजह

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहनें भाई को तिलक लगाने के बाद नारियल देती हैं. इसके पीछे भाई की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना जुड़ी है. यहां जानें इस परंपरा का महत्व.

Advertisement
X
भाई दूज 2026 (Photo: ITG)
भाई दूज 2026 (Photo: ITG)

Bhai Dooj 2026:  भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. इसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है. कई जगहों पर बहनें भाई को नारियल भी देती हैं.

भाई दूज की पूजा में नारियल का खास महत्व होता है.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के बाद भाई को नारियल ही क्यों दिया जाता है?  दरअसल,  हिंदू धर्म में नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पूजा-पाठ से लेकर शुभ कामों की शुरुआत तक नारियल का इस्तेमाल किया जाता है. भाई दूज पर भाई को नारियल देना भी इसी परंपरा से जुड़ा है. 

भाई को नारियल देने के पीछे क्या है मान्यता?

सम्बंधित ख़बरें

Kedarnath Temple Closed
6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, अब यहां होंगे दर्शन
Chitragupta puja 2026 shubh muhurat time today
आज चित्रगुप्त पूजा के लिए ये मुहूर्त है सबसे खास, जानें सही समय
Bhai Dooj 2026, Bhai Dooj Gifts
भाई दूज पर भाई को न दें ये 5 चीजें, रिश्तों में आ सकती है खटास!
Bhai Dooj Tilak Muhurat
आज इतने बजे शुरू होगी भाई दूज की पूजा, 2 घंटे 10 मिनट का मुहूर्त
गुजरात मे गायों की दौड़ के पीछे छिपी है ये अनोखी परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नारियल को भगवान का प्रिय फल माना जाता है. इसे श्रीफल भी कहते हैं. किसी भी शुभ काम में नारियल चढ़ाना अच्छा माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और काम अच्छे से पूरे होते हैं.

भाई दूज पर बहन अपने भाई को नारियल देती है. इसके पीछे भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना जुड़ी है. माना जाता है कि नारियल देकर बहन अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और तरक्की की प्रार्थना करती है. मान्यता यह भी है कि नारियल भाई को बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाता है. 

Advertisement

भाई दूज पर तिलक लगाने और नारियल देने का धार्मिक महत्व 

भाई दूज पर तिलक लगाने की परंपरा भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे थे. यमुना ने उनका स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और भोजन कराया. बहन के इस प्रेम से खुश होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया. तभी से भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.

इस दिन भाई को नारियल देने की परंपरा भी बहन के प्यार और आशीर्वाद से जुड़ी है. बहन नारियल देकर भाई की अच्छी सेहत, तरक्की और खुशहाली की कामना करती है. इस तरह तिलक और नारियल भाई-बहन के रिश्ते को और खास बनाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल की बीमारियों से बचना है तो सिर्फ खानपान नहीं, सामाजिक रिश्तों का भी रखें ध्यान, रिसर्च में खुलासा |
    'लाहौर की हवा भारत की दिवाली से खराब हुई है'... PAK मंत्री मरियम का आरोप |
    15 साल की शादी टूटी, तलाक पर कमेंट सुन भड़कीं माही, लव गिल पर चिल्लाईं, बोलीं- काटकर रख दूंगी |
    'मुलायम सिंह का कदम जरूरी था'... अयोध्या गोलीकांड पर बोले सपा सांसद |
    हरियाणा: रोडरेज में मैनेजर का मर्डर, बीच हाईवे बदमाशों ने गोलियों से भूना |
    489 KM ट्रैक, 270 किमी सुरंगें, 17,244 फीट पर स्टेशन! भारत का सबसे कठिन रेल प्रोजेक्ट, लद्दाख पहुंचेगी ट्रेन |
    'मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी...' जेनसन हुआंग बने 'राज' के डिनो मोरिया, AI वीडियो वायरल |
    How to Make Hara Saag: रोज वही बोरिंग दाल खाना छोड़ें, सर्दी में बनाकर खाएं चटपटा हरा साग, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी |
    चलती ट्रेन से उतरने के दौरान कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, 30 मीटर तक घिसटी... RPF जवान ने बचाई जान |
    CBI खोलेगी दिशा सालियान की मौत का राज, CM देवेंद्र फडणवीस बोले- जांच देर से शुरू हुई
    Advertisement