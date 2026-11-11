Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक के बाद भाई को नारियल क्यों देती हैं बहनें? जानें वजह

Bhai Dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. इसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है. कई जगहों पर बहनें भाई को नारियल भी देती हैं.

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भाई दूज की पूजा में नारियल का खास महत्व होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के बाद भाई को नारियल ही क्यों दिया जाता है? दरअसल, हिंदू धर्म में नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पूजा-पाठ से लेकर शुभ कामों की शुरुआत तक नारियल का इस्तेमाल किया जाता है. भाई दूज पर भाई को नारियल देना भी इसी परंपरा से जुड़ा है.

भाई को नारियल देने के पीछे क्या है मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नारियल को भगवान का प्रिय फल माना जाता है. इसे श्रीफल भी कहते हैं. किसी भी शुभ काम में नारियल चढ़ाना अच्छा माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और काम अच्छे से पूरे होते हैं.

भाई दूज पर बहन अपने भाई को नारियल देती है. इसके पीछे भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना जुड़ी है. माना जाता है कि नारियल देकर बहन अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और तरक्की की प्रार्थना करती है. मान्यता यह भी है कि नारियल भाई को बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाता है.

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भाई दूज पर तिलक लगाने और नारियल देने का धार्मिक महत्व

भाई दूज पर तिलक लगाने की परंपरा भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे थे. यमुना ने उनका स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और भोजन कराया. बहन के इस प्रेम से खुश होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया. तभी से भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.

इस दिन भाई को नारियल देने की परंपरा भी बहन के प्यार और आशीर्वाद से जुड़ी है. बहन नारियल देकर भाई की अच्छी सेहत, तरक्की और खुशहाली की कामना करती है. इस तरह तिलक और नारियल भाई-बहन के रिश्ते को और खास बनाते हैं.

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