दिल की बीमारियों से बचना है तो सिर्फ खानपान नहीं, सामाजिक रिश्तों का भी रखें ध्यान, रिसर्च में खुलासा

हमारी रोजमर्रा की आदतें दिल की सेहत पर असर डालती हैं. एक्सरसाइज न करना, खानपान में गड़बड़ी और लगातार मानसिक तनाव में रहना दिल की बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ हमारे रिश्तों का भी दिल की बीमारियों से कनेक्शन है. हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है. यह रिसर्च मेडिकल जर्नल बीएमसी पब्लिक हेल्थ में पब्लिश की गई है.

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ईरान में की गई इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि दिल की बीमारी से पीड़ित और स्वस्थ लोगों की लाइफस्टाइल में क्या अंतर होता है. ऐसी क्या चीजें हैं जो दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ाती हैं. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 489 ऐसे मरीजों को शामिल किया, जिन्हें हाल ही में दिल की बीमारी का पता चला था. वहीं, 396 ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी. रिसर्च में इन लोगों का लाइफस्टाइल देखा गया. ये लोग एक्सरसाइज कितनी करते हैं, खानपान कैसा है, मानसिक तनाव कितना लेते हैं और इनके सामाजिक रिश्ते कैसे हैं इसका पता रिसर्च में किया गया.

दिल के मरीजों का सामाजिक लगाव कम

रिसर्च में पता चला कि जिनको दिल की बीमारी है ऐसे लोगों का सामाजिक लगाव कम है. इनमें मानसिक तनाव भी ज्यादा है, हालांकि इन लोगों का लाइफस्टाइल भी बिना बीमारी वाले मरीजों से खराब था. दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों का औसत लाइफस्टाइल स्कोर 146.66 रहा, जबकि बिना दिल की बीमारी वाले लोगों का स्कोर 169.4 था., यानी स्वस्थ लोगों की लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी थी. इनमें मानसिक तनाव कम, रोज एक्सरसाइज की आदत और सामाजिक लगाव था, जबकि दिल की बीमारी वालों में ये नहीं या कम था.

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मानसिक तनाव और रिश्तों को भी न करें नजरअंदाज

इस रिसर्च का एक अहम पहलू यह है कि दिल की सेहत के लिए केवल एक्सरसाइज और खानपान पर ध्यान देना काफी नहीं है. मानसिक तनाव को कंट्रोल करना और परिवार-दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी स्वस्थ जीवन का हिस्सा है. हालांकि, यह एक केस-कंट्रोल रिसर्च है. इससे यह साबित नहीं होता कि खराब लाइफस्टाइल सीधे दिल की बीमारी का कारण बनी, लेकिन इसके नतीजे बताते हैं कि रोज एक्सरसाइज करना, अच्छा खानपान, कम मानसिक तनाव और सामाजिक लगाव दिल की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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