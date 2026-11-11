15 साल की शादी टूटी, तलाक पर कमेंट सुन भड़कीं माही, लव गिल पर चिल्लाईं, बोलीं- काटकर रख दूंगी

बिग बॉस 20 में बवाल मचा हुआ है. शो में माही विज का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है. लव गिल को होम ब्रेकर बोलना उन्हें भारी पड़ा है. एक्ट्रेस ने बदले में माही के तलाक पर कमेंट किया. जय भानुशाली का जिक्र होने पर माही रोने लगती हैं. सभी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं. बीते एपिसोड में हुए नॉमिनेशन टास्क के दौरान ये सारा ड्रामा हुआ.

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माही-लव में छिड़ी जंग

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें माही विज पर लव गिल, आम्रपाली दुबे और यंग DSA ने चार्ज किया है. दरअसल, नॉमिनेशन टास्क में उदिति ने माही को नॉमिनेट किया. उन्होंने कहा कि माही ने लव गिल को होम ब्रेकर कहा था. ये बात सुनकर लव भड़क जाती हैं. उनमें और माही में तगड़ी लड़ाई होती है. यंग और आम्रपाली इस क्लैश में लव को सपोर्ट करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी लड़की को नेशनल टीवी पर होम ब्रेकर बुलाना बड़ा स्टेटमेंट है.

Tomorrow Episode Promo: Love, Amrapali & Yung clash with Mahhi over the “Homebreaker” remark, while Love brings up Mahi divorce topic. @HotstarReality https://t.co/XQuezcm6QJ — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 10, 2026

माही को आईना दिखाने के लिए लव भी उनकी पर्सनल लाइफ पर बात करती हैं. वो माही के तलाक को विवाद के बीच में घसीटती हैं. ये सुनकर माही का पारा हाई हो जाता है. वो जोर-जोर से चिल्लाती हैं. माही रोते हुए कहती हैं- मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो. मेरी निजी जिंदगी, तलाक पर बात करने की हिम्मत मत करना. मेरे पति को कभी भी बीच में मत लाना. काटकर रख दूंगी यहीं पर.

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यंग ने टास्क के दौरान माही को उनके होमब्रेकर कमेंट के लिए खरी खोटी सुनाई. रैपर ने कहा- तुम स्वार्थी हो. जब तुम्हारी बेटी तारा बड़ी होगी. वो ये सब देखकर रोएगी. सोचेगी मेरी मां ने क्या कर डाला ये. एक लड़की को होमब्रेकर बोला. अगर वो नीचे गिर रही है तो मैं भी गिरूंगी... अरे अपनी उम्र में तो देखो. किधर हो तुम, क्या कर रहे हो तुम. किस लेवल पर आ गए हो.

इस पूरे सीन पर देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे. माही की लव लाइफ की बात करें तो वो जय भानुशाली से अलग हो चुकी हैं. 2011 में उनकी शादी हुई थी. 2026 में उनका तलाक हुआ. एक्स कपल की बेटी का नाम तारा है.



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