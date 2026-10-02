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रामायण वाले 'लक्ष्मण' के बेटे ने पढ़ा निकाह, टीवी एक्ट्रेस संग शेयर किया वीडियो

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने अपने पति कृष पाठक संग शादी के एक साल पूरे हो जाने की खुशी में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों अपना निकाह पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों इस दौरान बेहद खुश दिखाई दिए हैं.

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आज शादी को हुआ एक साल (Photo: Instagram @ssarakhan)
आज शादी को हुआ एक साल (Photo: Instagram @ssarakhan)

बिदाई सीरीयल से अपना नाम बनाने वालीं सारा खान के लिए आज का दिन बेहद खास है. उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक से शादी रचाई थी. दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज करके अपनी शादी रजिस्टर कराई थी. फिर हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के तहत धूमधाम से शादी की. अब उनकी शादी को एक साल पूरे हुए हैं, और इस मौके पर सारा ने अपने निकाह से एक खास वीडियो शेयर किया है. 

सारा-कृष की शादी को हुए एक साल

वीडियो में सारा और कृष की शादी 2 अक्टूबर 2025 में हुई, ऐसा बताया जा रहा है. जबकि उन्होंने अपनी इंटरफेथ मैरिज 8 अक्टूबर के दिन सार्वजनिक की थी. उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई थी. इसमें दोनों निकाह पड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कृष को एक सफेद शेरवानी में देख सकते हैं, जो सारा संग शादी के लिए काफी खुश और एक्साइटेड नजर आए.

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वहीं सारा को भी दुल्हन सी सजी हुई उसी थीम के लहंगे में देखा गया. दोनों आगे निकाह पड़ते हैं, और एक-दूसरे को माला और रिंग पहनाकर अपनी शादी पूरी करते हैं. दोनों को इस दौरान अपने परिवार वालों का भी साथ मिला. सारा ने अपनी इस पोस्ट में पति कृष पाठक को निकाह की सालगिरह की मुबारकबाद दी है. उनके वीडियो पर लोग काफी प्यार बरसा रहे हैं. वो कपल को एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दुआएं भी भेज रहे हैं. 

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रामायण वाले सुनील लहरी के बेटे ने की थी शादी

बता दें कि ये सारा खान की दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी बिग बॉस सीजन 4 में एक्टर अली मर्चेंट से हुई थी. उनका रिश्ता कुछ ही महीनों तक टिका, फिर उनकी राहें अलग-अलग हो गईं. कई सालों बाद सारा ने कृष पाठक से शादी की, जिनसे वो कुछ साल बड़ी भी हैं. दोनों ने रिलेशनशिप के एक साल बाद ही शादी करने का फैसला किया था. हालांकि उनकी शादी में रामायण सीरियल में लक्ष्मण बने सुनील लहरी नजर नहीं आए थे.

सुनील लहरी दरअसल कृष पाठक के पिता हैं. एक्टर ने भारती पाठक से शादी की थी, और फिर उनके बेटे का जन्म हुआ. जब कृष मात्र 9 महीने के थे, तभी दोनों का तलाक हुआ. इसके बाद भारती पाठक ने अपने बेटे की परवरिश खुद की, जिसके कारण कृष ने भी अपने पिता का नाम छोड़कर अपनी मां का सरनेम अपनाया. 

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