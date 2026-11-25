बिहार के चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी खूब चर्चा में है. इस बीच मोक्ष नगरी गया से स्वामी संतोषानंद महाराज अनंत सिंह की बेटी के शादी में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं. वह अपने साथ एक खास भेंट लेकर जा रहे हैं. स्वामी संतोषानंद महाराज गया के विश्व प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद के गर्भ गृह से भगवान का पवित्र विष्णु चरण लेकर शादी में पहुंच रहे हैं. भगवान विष्णु के इस पवित्र चरण को वह बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी और दामाद को भेंट करने वाले हैं.

और पढ़ें

धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के बीच भगवान विष्णु के चरण को शादी में भेंट करने की यह पहल बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यह खास भेंट शुभकामना और मंगलमय वैवाहिक जीवन के संदेश से जुड़ी है.

स्वामी संतोषानंद ने बताया कि आज बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी है और मुझे इस विवाह का विशेष रूप से निमंत्रण मिला है, तो हम गया से भगवान विष्णु का पावन चरण और मां मंगला गौरी का प्रसाद लेकर अनंत सिंह की बेटी और उनके दामाद को आशीर्वाद देने जा रहे हैं. उनका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय रहे और वह सदा सनातन धर्म का सम्मान करते रहें, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग विवाह में पहुंच रहे हैं.

'जहां विष्णु, वहां लक्ष्मी का वास'

उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु का चरण इसलिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान विष्णु रहते हैं, वहां मां लक्ष्मी का भी वास रहता है. विवाह के बाद लोग विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण को नमन करने के लिए आते हैं. मान्यता है कि जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है, वहां सबकुछ शुभ हो जाता है. घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. सुख-संपन्नता बढ़ती है. भगवान विष्णु का चरण बेहद शुभ है. इसलिए हम लोग श्री हरि के चरण को लेकर अनंत सिंह की बेटी की शादी में जा रहे है.

Advertisement

घोड़ों की दौड़ जीतने वाले को ईनाम में थार

अनंत सिंह की बेटी का विवाह 25 नवंबर यानी आज है. इस विवाह में करीब 4 लाख से ज्यादा मेहमान पहुंचने की संभावना है. यहां 4 लाख से ज्यादा लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है. हालांकि चार दिनों तक बारिश के कारण तमाम परेशानियां हुईं, लेकिन अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने कड़ी मेहनत कर घोड़ा रेस का मैदान और हेलीपैड को तैयार कर लिया है. इस रेस में पहले ईनाम जीतने वाले घुड़सवार को महिंद्रा थार गाड़ी मिलेगी. दूसरे स्थान के प्रतिभागी को बुलेट मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान के प्रतिभागी को स्कूटी दी जाएगी.

---- समाप्त ----