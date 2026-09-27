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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 सितंबर 2026: आज 27 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 27 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 27 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- सितंबर 26 10:18 PM- सितंबर 27 08:58 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- सितंबर 27 08:58 PM- सितंबर 28 07:13 PM

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नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- सितंबर 26 11:32 AM- सितंबर 27 11:08 AM
रेवती- सितंबर 27 11:08 AM- सितंबर 28 10:16 AM

योग
वृद्धि- सितंबर 26 01:17 PM- सितंबर 27 11:16 AM
ध्रुव- सितंबर 27 11:16 AM- सितंबर 28 08:53 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:20 AM
सूर्यास्त- 6:14 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 27 6:35 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 28 7:38 AM

अशुभ काल
राहू- 4:45 PM- 6:14 PM
यम गण्ड- 12:17 PM- 1:47 PM
कुलिक- 3:16 PM- 4:45 PM
दुर्मुहूर्त- 04:39 PM- 05:27 PM
वर्ज्यम्- 10:42 PM- 12:15 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:54 AM- 12:41 PM
अमृत काल- 06:25 AM- 07:59 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:44 AM- 05:32 AM

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शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 27 06:20 AM- सितंबर 27 11:08 AM

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