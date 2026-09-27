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आज 27 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे, लाभ प्रतिशत सहज रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 27 September 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. लाभ प्रतिशत सहज रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

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capricorn horoscope
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वाणिज्यिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. पारंपरिक मामलांे में तेज रहेंगे. साहस से इच्छित जगह बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में रुचि बढ़ेगी. करीबियों में सहयोग का भाव रहेगा. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. संकोच दूर होगा. भाईचारे को मजबूती देंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक स्थिति संवरेगी. विविध परिणाम पक्ष में रहेंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ेगा. विभिन्न कार्यों को साधेंगे. करियर के प्रयासों को संवारेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. लाभ प्रतिशत सहज रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में भाग लेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात कहपाएंगे. परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. परंपरा संस्कार बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह रखेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. भेंटवार्ता व संवाद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

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