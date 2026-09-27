आज 27 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: कारोबारी तेजी से काम लेंगे, परिस्थितियां शुभकर रहेंगी

भाग्य से संबंधित गतिविधियों में तेजी आएगी. सभी का साथ बना रहेगा. विविध मामलों में इच्छित वृद्धि रहेगी. नेतृत्व क्षमता बढ़त पर रहेगी. अनुभवियों की सलाह लेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. नवीन गतिविधि बल पाएंगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम रखेंगे. निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सभी का साथ और विश्वास पाएंगे. करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने पर बल देंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कारोबारी तेजी से काम लेंगे. परिस्थितियां शुभकर रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. विविध अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पद प्रभाव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह सकेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएगा. कामकाजी अवरोध दूर होंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. जांच परिणाम पक्ष में होंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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