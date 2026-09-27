आज 27 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अपनों की खुशी बढ़ाएंगे, भेंट के अवसर बनेंगे

जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. समय पर कार्य पूरा करने पर जोर देंगे. कामकाजी मामलों में ढिलाई न दिखाएं. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगन व श्रमशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवारें. योजनाएं लंबित रखने से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार मध्यम रहेगा. करियर में संतुलित बनाए रखने की कोशिश होगी. लेनदेन व चर्चा में सहज रहें. कर्मठता से कार्य करें. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहें.



धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित बना रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान दें. विविध प्रयासों का लाभ पाएंगे. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में विनम्र बने रहें. प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं. बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. करीबियों के लिए प्रयासरत रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से आगे बढ़ें. नियंत्रण बनाए रहें. विवेक व विनम्रता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. अनुशासन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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