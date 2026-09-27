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आज 27 सितंबर 2026 धनु राशिफल: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता रहेगी. कामकाजी वातावरण अच्छा रहेगा. वरिष्ठों के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. व्यवस्था को बल देंगे.

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sagittarius horoscope
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अपनों से बनाकर रखें. वाद विवाद को बढ़ावा न दें. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखें. प्रबंधन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. परिचित वर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों के लिए विभिन्न प्रयास बढ़ाए रख सकते हैं. आवश्यक मामले लंबित रह सकते है.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता रहेगी. कामकाजी वातावरण अच्छा रहेगा. वरिष्ठों के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले सुधार पाएंगे. वाणिज्यिक हितलाभ बढ़ेगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाएं साझा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित बना रहेगा. विविध गतिविधियों को बल मिलेग. परिवार में आपसी मदद की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करें. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. संबंध बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार में न आएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित रक्त जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. भावुकता से बचेंगे. अनुभवी की सुनेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. पहल न करें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

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