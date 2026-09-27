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आज 27 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, लक्ष्य की ओर गति रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 September 2026, Aquarius Horoscope Today: जीवन में हर्ष आनंद से रिश्ते संवारेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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aquarius horoscope
aquarius horoscope

घर में सुख बढ़ेगा. उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनाएंगे. लेनदेन में सहजता बढ़ेगी. चहुंओर अपेक्षित परिणाम पाएंगे. करीबियों का साथ सहयोग रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लाभ में वृद्धि होगी. सफलता की अच्छी संभावना रहेगी. पारिवारिक मामलों में गति रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन पर बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. पैतृक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. साख व संग्रह संरक्षण में वृदिृध होगी.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. पेशेवर सफल होंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित बने रहेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बढ़त पाएगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य की ओर गति रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे. चहुंओर लाभ बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद से रिश्ते संवारेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा.

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स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. घर परिवार में साज संवार बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फलों का प्रसाद बांटें. अतिथि आाएंगे.

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शुभ अंक : 1, 7 और 8

शुभ रंग : हल्का भूरा

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