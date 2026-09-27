आज 27 सितंबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक विषयों तेजी दिखाएंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे

श्रेष्ठ परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. लेनदेन में संवार रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. विभिन्न मोर्चों पर बेहतर रहेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. तेजी का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. योजना के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र रहेगा. कामकाज में दखल बढ़ाएंगे. आर्थिकी को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- आधुनिकता पर जोर बना रहेगा. रहन सहन को बढ़ावा देंगे. नवीन प्रयासों को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में सूझबूझ व सामंजस्य से काम लेंगे. चर्चाओं में संतुलन रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हित लाभ बढ़ाए रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. आय के स्त्रोत विकसित होंगे. आर्थिक विषयों तेजी दिखाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वादा वचन निभाएंगे. प्रेम में उचित समय का इंतजार करेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ वार्ता से बचेंगे. तेजी से कार्य करने की सोच रहेगी. कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

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आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे बांटें. नया सोचें.

शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : केसरिया

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