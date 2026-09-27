आज 27 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: उचित अवसर का लाभ लेंगे, लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे

पेशेवर प्रदर्शन में सुधार बना रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध मामले पक्ष में बन रहेकंगे. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. सबका साथ समर्थन प्राप्त होगा. अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. मौकों का लाभ उठाने में आगे रहेंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. मित्रों के साथ सुख के पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. उचित अवसर का लाभ लेंगे. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषय पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बल पाएगा. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. आर्थिकी संवार पर रहेगी. सहज भाव से आगे बढ़ेंगे. तेजी रखेंगे. जिम्मेदारों को साथ रखेंगे. वरिष्ठों से सामंजस्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. स्वार्थ की भावना का त्याग करें. अपनों का भरोसा जीतें. परिवार से जुड़ीं गतिविधियों में आगे रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में अतिउत्साह न दिखाएं. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रखें. रिश्तों सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम पक्ष संवार पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रहेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. योजनाएं लंबित नहीं रखेंगे.

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आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे बांटें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. भरोसा रखें.

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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