Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अक्टूबर 2026: आज 26 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 26 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- अक्टूबर 25 11:56 AM- अक्टूबर 26 09:41 AM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- अक्टूबर 26 09:41 AM- अक्टूबर 27 07:01 AM
नक्षत्र
अश्विनी- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 05:41 PM
भरणी- अक्टूबर 26 05:41 PM- अक्टूबर 27 03:39 PM
योग
वज्र- अक्टूबर 25 05:21 PM- अक्टूबर 26 02:16 PM
सिद्धि- अक्टूबर 26 02:16 PM- अक्टूबर 27 10:52 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:32 AM
सूर्यास्त- 5:48 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 26 5:49 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 27 7:30 AM
अशुभ काल
राहू- 7:57 AM- 9:21 AM
यम गण्ड- 10:46 AM- 12:10 PM
कुलिक- 1:35 PM- 2:59 PM
दुर्मुहूर्त- 12:33 PM- 01:18 PM, 02:48 PM- 03:33 PM
वर्ज्यम्- 01:58 PM- 03:27 PM, 02:28 AM- 03:56 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 10:59 AM- 12:28 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:57 AM- 05:45 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 06:32 AM