scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अक्टूबर 2026: आज 26 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 26 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 26 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- अक्टूबर 25 11:56 AM- अक्टूबर 26 09:41 AM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- अक्टूबर 26 09:41 AM- अक्टूबर 27 07:01 AM

सम्बंधित ख़बरें

25 अक्टूबर 2026 का पंचांग: आज शरद पूर्णिमा है, जानें अभिजित मुहूर्त और राहुकाल
आज 25 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
24 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 24 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
23 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

नक्षत्र
अश्विनी- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 05:41 PM
भरणी- अक्टूबर 26 05:41 PM- अक्टूबर 27 03:39 PM

योग
वज्र- अक्टूबर 25 05:21 PM- अक्टूबर 26 02:16 PM
सिद्धि- अक्टूबर 26 02:16 PM- अक्टूबर 27 10:52 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:32 AM
सूर्यास्त- 5:48 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 26 5:49 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 27 7:30 AM

अशुभ काल
राहू- 7:57 AM- 9:21 AM
यम गण्ड- 10:46 AM- 12:10 PM
कुलिक- 1:35 PM- 2:59 PM
दुर्मुहूर्त- 12:33 PM- 01:18 PM, 02:48 PM- 03:33 PM
वर्ज्यम्- 01:58 PM- 03:27 PM, 02:28 AM- 03:56 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 10:59 AM- 12:28 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:57 AM- 05:45 AM

Advertisement

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 25 07:22 PM- अक्टूबर 26 06:32 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 26 अक्टूबर 2026: मकर राशि वाले वित्तीय मामलों में लापरवाही से बचें, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अक्टूबर 2026: आज 26 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 26 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता, परिवार में बढ़ेगा मान-सम्मान |
    आज 26 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: करीबियों का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 26 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: जल्दबाजी में कार्य न करें, परिजनों का सहयोग मिलेगा |
    आज 26 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: कमाई के नए मौके मिलेंगे, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा |
    आज 26 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: उधार देने से बचें, रिश्तों में रखें धैर्य |
    आज 26 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: व्यापार में तरक्की के खुलेंगे रास्ते, दोपहर बाद मिलेगी खुशखबरी! |
    आज 26 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज संभलकर चलें, लेनदेन में बरतें सावधानी |
    आज 26 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: भाग्य का मिलेगा साथ, व्यापार में होगा फायदा
    Advertisement