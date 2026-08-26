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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अगस्त 2026: आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 26 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 26 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - 07:59 ए एम तक

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नक्षत्र
श्रवण - 12:48 ए एम, अगस्त 27 तक

योग
सौभाग्य - 07:59 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:56 AM
सूर्यास्त- 6:49 PM
चन्द्रोदय- 5:55 PM
चन्द्रास्त- 4:50 AM

अशुभ काल
राहू- 12:23 पी एम से 01:59 पी एम
यम गण्ड- 07:33 ए एम से 09:09 ए एम
कुलिक- 10:46 ए एम से 12:23 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम
वर्ज्यम्- 05:02 ए एम, अगस्त 27 से 06:44 ए एम, अगस्त 27

शुभ काल
अमृत काल- 01:33 पी एम से 03:17 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 ए एम से 05:12 ए एम

शुभ योग
रवि योग- 05:56 ए एम से 12:48 ए एम, अगस्त 27

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