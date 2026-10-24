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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 अक्टूबर 2026: आज 24 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 24 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 24 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन

तिथि    द्वादशी - 02:35 पी एम तक
नक्षत्र     पूर्व भाद्रपद - 09:02 पी एम तक
त्रयोदशी    उत्तर भाद्रपद
योग    ध्रुव - 10:08 पी एम तक    
व्याघात 
कौलव - 02:11 ए एम, अक्टूबर 24 तक
वार    शुक्रवार    

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सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय    06:27 ए एम    
सूर्यास्त    05:44 पी एमSunset
चन्द्रोदय    03:55 पी एम
चन्द्रास्त    04:16 ए एम, अक्टूबर 24

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:45 ए एम से 05:36 ए एम    
अभिजित मुहूर्त    11:43 ए एम से 12:28 पी एम    
गोधूलि मुहूर्त    05:44 पी एम से 06:09 
अमृत काल    12:58 पी एम से 02:35 पी एम    
रवि योग    09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24    

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अशुभ समय

राहुकाल    10:41 ए एम से 12:05 पी एम
आडल योग    09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24
यमगण्ड    02:54 पी एम से 04:19 पी एम
गुलिक काल    07:51 ए एम से 09:16 ए एम

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