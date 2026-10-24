Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 अक्टूबर 2026: आज 24 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 24 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन
तिथि द्वादशी - 02:35 पी एम तक
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद - 09:02 पी एम तक
त्रयोदशी उत्तर भाद्रपद
योग ध्रुव - 10:08 पी एम तक
व्याघात
कौलव - 02:11 ए एम, अक्टूबर 24 तक
वार शुक्रवार
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय 06:27 ए एम
सूर्यास्त 05:44 पी एमSunset
चन्द्रोदय 03:55 पी एम
चन्द्रास्त 04:16 ए एम, अक्टूबर 24
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 04:45 ए एम से 05:36 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:44 पी एम से 06:09
अमृत काल 12:58 पी एम से 02:35 पी एम
रवि योग 09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24
अशुभ समय
राहुकाल 10:41 ए एम से 12:05 पी एम
आडल योग 09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24
यमगण्ड 02:54 पी एम से 04:19 पी एम
गुलिक काल 07:51 ए एम से 09:16 ए एम