Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 अक्टूबर 2026: आज 24 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 24 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत - 1948, पराभव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - आश्विन

तिथि द्वादशी - 02:35 पी एम तक

नक्षत्र पूर्व भाद्रपद - 09:02 पी एम तक

त्रयोदशी उत्तर भाद्रपद

योग ध्रुव - 10:08 पी एम तक

व्याघात

कौलव - 02:11 ए एम, अक्टूबर 24 तक

वार शुक्रवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय 06:27 ए एम

सूर्यास्त 05:44 पी एमSunset

चन्द्रोदय 03:55 पी एम

चन्द्रास्त 04:16 ए एम, अक्टूबर 24

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 04:45 ए एम से 05:36 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:28 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:44 पी एम से 06:09

अमृत काल 12:58 पी एम से 02:35 पी एम

रवि योग 09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24

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अशुभ समय

राहुकाल 10:41 ए एम से 12:05 पी एम

आडल योग 09:02 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 24

यमगण्ड 02:54 पी एम से 04:19 पी एम

गुलिक काल 07:51 ए एम से 09:16 ए एम

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