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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 सितंबर 2026: आज 22 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 22 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग 22 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- सितंबर 21 08:01 PM- सितंबर 22 09:43 PM

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नक्षत्र
उत्तराषाढा - 07:06 ए एम तक

योग
अतिगण्ड- सितंबर 21 04:05 PM- सितंबर 22 04:28 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:09 AM
सूर्यास्त- 6:18 PM
चन्द्रोदय- 03:53 पी एम
चन्द्रास्त- 02:37 ए एम, सितम्बर 23

अशुभ काल
राहू- 3:16 पी एम से 04:47 पी एम
यम गण्ड- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम
कुलिक- 12:14 पी एम से 01:45 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:35 ए एम से 09:24 ए एम, 11:03 पी एम से 11:50 पी एम
वर्ज्यम्- 01:25 PM- 03:11 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:55 AM- 12:44 PM
अमृत काल- 12:01 AM- 01:47 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम

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शुभ योग
रवि योग- 06:09 ए एम से 07:06 ए एम

---- समाप्त ----
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