scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 सितंबर 2026: आज 21 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 21 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग 21 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी- सितंबर 20 05:51 PM- सितंबर 21 08:01 PM
शुक्ल पक्ष एकादशी- सितंबर 21 08:01 PM- सितंबर 22 09:43 PM

सम्बंधित ख़बरें

20 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 20 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
19 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 19 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
18 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 22 07:06 AM

योग
शोभन- सितंबर 20 03:22 PM- सितंबर 21 04:05 PM
अतिगण्ड- सितंबर 21 04:05 PM- सितंबर 22 04:28 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:19 AM
सूर्यास्त- 6:20 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 21 3:04 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 22 2:01 AM

अशुभ काल
राहू- 7:49 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:49 AM- 12:20 PM
कुलिक- 1:50 PM- 3:20 PM
दुर्मुहूर्त- 12:44 PM- 01:32 PM, 03:08 PM- 03:56 PM
वर्ज्यम्- 01:25 PM- 03:11 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:55 AM- 12:44 PM
अमृत काल- 12:01 AM- 01:47 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 AM- 05:31 AM

Advertisement

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 21 06:19 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 सितंबर 2026: आज 21 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 21 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    रूस संसदीय चुनाव: 56% से ज्यादा मतदान, शुरुआती रुझानों में पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' आगे |
    आज 21 सितंबर 2026 मीन राशिफल: रहन सहन संवरेगा, अनुशासन रखेंगे |
    आज 21 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सभी प्रभावित रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 21 सितंबर 2026 मकर राशिफल: प्रयासों में तेजी आएगी, स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 21 सितंबर 2026 धनु राशिफल: श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे, प्रयासों में तेजी आएगी |
    आज 21 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खुशियों को बढ़ाएंगे, संबंध मजबूत होंगे |
    आज 21 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उतावली न दिखाएं, रिश्तों में उत्साहित रहें |
    आज 21 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, तेज रहेगी
    Advertisement