Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 सितंबर 2026: आज 21 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग 21 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी- सितंबर 20 05:51 PM- सितंबर 21 08:01 PM
शुक्ल पक्ष एकादशी- सितंबर 21 08:01 PM- सितंबर 22 09:43 PM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 22 07:06 AM
योग
शोभन- सितंबर 20 03:22 PM- सितंबर 21 04:05 PM
अतिगण्ड- सितंबर 21 04:05 PM- सितंबर 22 04:28 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:19 AM
सूर्यास्त- 6:20 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 21 3:04 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 22 2:01 AM
अशुभ काल
राहू- 7:49 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:49 AM- 12:20 PM
कुलिक- 1:50 PM- 3:20 PM
दुर्मुहूर्त- 12:44 PM- 01:32 PM, 03:08 PM- 03:56 PM
वर्ज्यम्- 01:25 PM- 03:11 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:55 AM- 12:44 PM
अमृत काल- 12:01 AM- 01:47 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 AM- 05:31 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 21 04:34 AM- सितंबर 21 06:19 AM