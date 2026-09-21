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आज 21 सितंबर 2026 मीन राशिफल: रहन सहन संवरेगा, अनुशासन रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 21 September 2026, Pisces Horoscope Today: वातावरण मिश्रित रहेगा. करीबी की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. अनुशासन रखेंगे. 

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pisces horoscope
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पूंजीगत निवेश में त्वरित निर्णय लेने व जल्दबाजी से बचें. जिद व अहंकार में न आएं. वैदेशिक कार्यों  ेमें गति आएगी. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. रुटीन संवरेगा. दान धर्म में रुचि बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति साधारण बनाए रखें. कार्य विस्तार में रुचि लें. उद्योग वाणिज्य के विषय आगे बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रहेंगे. करियर व्यवसाय उम्मीद से सामान्य रहेगा. विभिन्न मामले सामान्य रहेंगे. 


धन संपत्ति- आर्थिक विषयो में बजट के अनुरूप कार्य करें. अवसरों में धर्म से आगे बढ़ें. लेनदेन में प्रभावी होंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बने रहेंगे. लाभ पर ध्यान दें. स्तरहीन लोगों से दूर रहें. 

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प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विनम्र बने रहें. मानसिक असहजता बढ़ सकती है. विनय विवेक बनाए रखें. उचित परिस्थितियों में अपनी बात कहें. प्रेम प्रसंगों में समन्वय बना रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसरों में अड़चन आ सकती है. प्रदर्शन में सामाान्य रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. संबंधो में उत्साह बना रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण मिश्रित रहेगा. करीबी की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. अनुशासन रखेंगे. 

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. लक्ष्य चुनें. विनम्र रहें. 

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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