आज 21 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उतावली न दिखाएं, रिश्तों में उत्साहित रहें

घरवालों के साथ सहज व्यवहार बनाए रखें. अधिक अपेक्षा और अतिसंवेदनशीलता से बचें. पैतृक मामलों में उत्साह बढा रहेगा. प्रबंधकीय विषयों में गति आएगी. संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. शुभता सहजता रहेगी. परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज अच्छा रहेगा. नीति नियमों की अवहेलना से बचेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- शासन के मामले गति पाएंगेे. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वार्थ व संकीर्णता के भाव से बचें. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेगे. प्रशासनिक कार्य साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने मे उतावली न दिखाएं. रिश्तों में उत्साहित रहें. संबंधों में धर्मपालन बनाए रखें. करीबियों से चर्चा संवाद बेहतर होगा. भेंट मुलाकात में रुचि रहेगी. परिचितों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. साहस संपर्क बनाए रखेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. मनोबल बढ़ाए रखें.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. बड़ों की सुनें.

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शुभ अंक : 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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