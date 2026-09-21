आज 21 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खुशियों को बढ़ाएंगे, संबंध मजबूत होंगे

सबसे मेलजोल बेहतर बना रहेगा. सहकार का भाव बढ़ेगा. चर्चा में विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. निजी मामलों में सतर्कता बढ़ाने पर जोर होगा. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. संबंधों मंे शुभता का संचार रहेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सहकारिता में सहज रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्स लेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क बना रहेगा. कामकाजी स्थिति प्रभावशाली रहेगी. करियर कारोबार में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. व्यवसाय में उचित परिणाम बनेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित रूप से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- सही लोगों से भेंट मुलाकात बढ़ाएं. करीबी सहयोगी रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता रहेगी. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. फोकस रखेंगे.



आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थाें का वितरण करें. अच्छे श्रोता बनें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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