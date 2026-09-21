आज 21 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सभी प्रभावित रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

रचनात्मक गतिविधियां बल पाएंगी. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. चहुंओर शुभता सहजता रहेगी. करियर व्यापार में साज संवार बनाए रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. सफलता की स्थिति बल पाएगी. पारिवारिक कार्य व्यापार संवार लेंगे. सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अतिथि आगमन संभव है. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. उद्योग व्यापार में उछाल आएगा. कारोबारी प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक तेजी बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य संवरेंगे. तेजी से उचित फल मिलेंगे. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. घरेलु कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कम दूरी की यात्रा हो सकती है. संचार बेहतर रहेगा.
प्रेम मैत्री- करीबियो की सुनेंगे. सबका ध्यान रखेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. मन के मामलों में गति आएगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता में बनेगी. उचित प्रस्ताव पा सकते हैं. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सुख साझा करेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- बड़ा करने का भाव रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सक्रियता से काम लेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थाें का वितरण करें. नवाचार बढ़ाएं.
शुभ अंक : 2, 4, 5 और 8
शुभ रंग : रस्ट कलर