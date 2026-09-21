आज 21 सितंबर 2026 धनु राशिफल: श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे, प्रयासों में तेजी आएगी

घर में सुख बढ़ेगा. हर्ष उत्सव का वातावरण रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य संवरेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. सामाजिक प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. आर्थिक मामलों में संकोच में कमी आएगी. संपर्क और मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. अपनों से वादा निभाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सहकारिता व प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति-योग्यता प्रदर्शन से परिणाम संवरेंगे. सफलता के संकेत हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री-घर में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. कुटुम्बियों संग मिलकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान आकर्षक होगा.



आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

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