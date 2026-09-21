Aaj ka Rashifal 21 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

आज हर काम सावधानी से करें. लोगों से मतभेद हो सकता है. प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में फैसला ना करें. परिवार की सलाह से फैसला करें. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.

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जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृष

रुके हुए काम बनेंगे. धन लाभ का योग है. यात्रा के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- बच्चों को कॉपी पेन दान करें

मिथुन

उधार लेनदेन से बचना होगा. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

कर्क

योजनाएं आपकी सफल होंगी. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को दूध का दान करें

सिंह

परिवार की सलाह से काम करें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. संतान को लेकर चिंता रहेगी. हर काम सावधानी से करें. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

धन लाभ का योग है. योजना बना कर काम को आगे बढ़ाएंगे. मन की परेशानियां दूर होंगी. रिश्ते मजबूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- बादमी

उपाय- छात्रों को कॉपी पेन दान करें

तुला

प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें

शुभ रंग- सिल्वर कलर

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

अधूरे काम पूरे होंगे. मित्रों की सहायता से काम बनेगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय-किसी गरीब को चावल दान करें

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धनु

धन की स्थिति बेहतर होगी. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में हर काम सावधनी से करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- मंदिर में मिसरी दान करें

मकर

आगे बढ़कर काम करने का दिन है. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरु होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा. मन की टेंशन दूर होगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मीन

भाग्य का साथ मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. वाहन सावधानी से चलाएं. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में निवेश से फायदा होगा.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

आज का उपाय

यदि मन अशांत रहता है तो सोमवार के दिन भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें. नारियल, बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करें. नमः शिवाय मंत्र का 11 माला जाप करें.

शिव जी से प्रार्थना करें.

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