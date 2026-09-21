आज 21 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, तेज रहेगी

मित्रों के साथ वक्त बिताने के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. कामकाजी मामलों में अनुशासन रखेंगे. शिक्षा एवं प्रतियोगिता में प्रदर्शन संवरेगा. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करने की सोच रहेगी. आज्ञा अनुपालन और परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयांे में रुचि दिखाएंगे. अन्य से तालमेल सहज रखेंगे. तथ्यों पर जोर बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की आज्ञापालन रखेंगे. करियर में उछाल आएगा. कारोबार में रुचि रहेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य लंबित न रखें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ और अनुकूलता में वृद्धि होगी. विविध मामले बेहतर बनेंगे. कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से नजदीकियां बढेंगी. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. वातावरण सकारात्मक रहेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेेंगे. प्रेम और स्नेह के विषय पूर्ववत् होंगे. सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बढ़ाएंगे. तेज रहेगी. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. सजगता रखेंगे. स्वास्थ्य साामान्य बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. मित्रता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 4, और 5

शुभ रंग : मूनलाइट

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