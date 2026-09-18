Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 सितंबर 2026: आज 18 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 18 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
भाद्रपद - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
सप्तमी - 01:00 पी एम तक
नक्षत्र
ज्येष्ठा - 10:44 पी एम तक
योग
प्रीति - 01:35 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:07 ए एम
सूर्यास्त- 06:23 पी एम
चन्द्रोदय- 12:56 पी एम
चन्द्रास्त- 10:52 पी एम
अशुभ काल
राहू- 10:43 ए एम से 12:15 पी एम
यम गण्ड- 03:19 पी एम से 04:51 पी एम
कुलिक- 07:39 ए एम से 09:11 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:34 ए एम से 09:23 ए एम
वर्ज्यम्- 09:47 पी एम से 11:33 पी एम
शुभ काल
अमृत काल-11:51 ए एम से 12:40 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 ए एम से 05:20 ए एम