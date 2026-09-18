आज 18 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: अनुकूलन बना रहेगा,  उपलब्धियां बढ़ेंगी

वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. करियर व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवर मामलों में उन्नति के अवसर बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. अपनों से संवाद में विश्वास बनाए रखेंगे. सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वित्तीय प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से संवाद संवरेगा. संपर्क व सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर तेज गति पाएगा. विविध प्रयासों में सफल होंगे.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार का क्षेत्र विस्तार पाएगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा स्तर बना रहेगा. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- परिचितों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. भाई बंधुओं से भेंट संवाद बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन बना रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

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