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आज 18 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बात कह पाएंगे,  प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 18 September 2026, Pisces Horoscope Today: निर्णय क्षमता बढ़ेगी.  विश्वास को बल मिलेगा.  उत्सव सा वातावरण रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  अनुकूलता बढ़ेगी. 

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pisces horoscope
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साख और प्रभाव में वृद्धि होगी.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे.  आशंकाएं दूर होंगी.  स्वजनों और करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  नवीन संभावनाएं संवार पाएंगी.  कारोबारी लाभ के प्रयास गति लेंगे.  योजनाएं बेहतर बनाए रहेंगे.  भाग्य वृद्धि के संकेत हैं.  मनोरंजक यात्राएं बढ़ सकती हैं.  निजी संबंध संवरेंगे.  स्थितियां संवार पर होंगी.  आय अच्छी रहेगी.  शिक्षा पर जोर रहेगा.  कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.  आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे.  भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे.  विविध कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे.  कारोबारी विस्तार पर बल रहेगा.  व्यापार में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.  नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे.  संतुलन बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ उूंचा बना रहेगा.  पद प्रतिष्ठा के प्रयासों को बनाए रखेंगे.  सभी को प्रभावित करेंगे.  आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे.  पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे.  यात्रा पर जा सकते हैं. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह पर बल रहेगा.  अपनों के साथ से सुखकर मामले संवरेगे.  भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.  रिश्तों को बल मिलेगा.  करीबियों को समय देंगे.  मन की बात कह पाएंगे.  प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.  संबंधों को मजबूती देंगे.  प्रेमपक्ष संवार पाएगा.  सभी का ख्याल रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय क्षमता बढ़ेगी.  विश्वास को बल मिलेगा.  उत्सव सा वातावरण रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  अनुकूलता बढ़ेगी. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  धर्मस्थल जाएं. 
 

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

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