आज 18 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: विवेक से काम लें, अनुशासन बढ़ाएं

व्यक्तिगत मामलों में धैर्य से काम लें. अतिसंवेदनशीलता से बचें. घर परिवार के लोगो से सहज संवाद बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. जरूरी सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा नहीं करें. जिद अहंकार और भावावेश से आने बचें. आवश्यकता के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में विनय विवेक से काम निकालें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर और सम्मान बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सहज स्थिति रहेगी. अनुभवियों की सलाह पर ध्यान दें. अधिकारीगण के सहयोग से आगे बढेंगे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.



धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधि बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों पर बल रहेगा. उपयोग की जरूरी वस्तुओं को जुटाएंगे. जल्दबाजी से बचें. बजट पर ध्यान देंगे. योजना बनाकर कार्य करें.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उतावले न हों. बहकाने वाली बातों में न आएं. बड़ों को अहसज करने वाले कार्यों से बचें. निजी विषयों में धैर्य बनाए रखे. प्रियजनों के मनोभावों को समझें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचें. संकीर्णता का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लें. अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. जांच नियमित कराएं. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. हल्की सोच के लोगों से दूरी रखें.



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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : मरून

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