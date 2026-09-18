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आज 18 सितंबर 2026 मकर राशिफल: समर्थन पाएंगे,  व्यवस्था को मजबूती देंगे

Aaj ka Makar Rashifal 18 September 2026, Capricorn Horoscope Today: अनुकूल वातावरण रहेगा.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  मनोबल बढ़ेगा. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.  स्वास्थ्य संवरेगा. 

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capricorn horoscope
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आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोगी समय है.  कारोबार में प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा.  वित्तीय कार्यों में रुचि बढ़ेगी.  इच्छित अवसरों को उपलब्धियांे में बदल सकते हैं.  उत्साह से आगे बढ़ेंगे.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी.  कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे.  तेजी से काम लेंगे.  प्रियजनों से भेंट होगी.  प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.  सभी प्रभावित होंगे.  लक्ष्य पूरे करेंगे.  कामकाज अनुकूल रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.  निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.  महत्वपूर्ण कार्यों में पहल रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करने की सोच रखेंगे.  प्रबंधन संवरेगा. 

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे.  लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.  उन्नति की राह बनाए रखेंगे.  सभी का साथ समर्थन पाएंगे.  व्यवस्था को मजबूती देंगे. 

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प्रेम मैत्री- सुख को अपनों से साझा करेंगे.  व्यक्तिगत पलों को आनंद से बिताएंगे.  अपनों से सूचना साझा करेंगे.  प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे.  किसी खाास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.  पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे.  परिजन प्रसन्न रहेंगे.  रिश्ते पक्ष में बनेंगे.  भावनात्मक प्रयास सफल होंगे.

 
स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूल वातावरण रहेगा.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  मनोबल बढ़ेगा. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.  स्वास्थ्य संवरेगा. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. 
 

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : नेवी ब्लू

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