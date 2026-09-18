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आज 18 सितंबर 2026 तुला राशिफल: वचन पालन रखेंगे,  स्वयं पर ध्यान देंगे

Aaj ka Tula Rashifal 18 September 2026, Libra Horoscope Today: रक्तसंबंध संवरेंगे.  सुख साझा करेंगे.  कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे.  मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.  प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. 

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libra horoscope
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घर में हर्ष का वातावरण रहेगा.  एक दूसरे से खुशियों को बांटेंगे.  इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.  पारंपरिक कार्यों के प्रबंधन में बेहतर होंगे.  सभी का आदर सम्मान रखेंगे.  संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.  बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा.  आर्थिक मजबूती बढ़ेगी.  शुभ सूचना मिलेगी.  बड़प्पन बनाए रखेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  अच्छे होस्ट बने रहेंगे.  महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी.  परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे.  भव्य आयोजन में शामिल होंगे. 
 
नौकरी व्यवसाय- व्यापार बढ़त पर रहेगा.  पेशेवर संवाद में सहज होंगे.  जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे.  वातावरण में अनुकूलन बबना रहेगा.  लाभ विस्तार बेहतर होगा.  कार्यों की सूची बनाएंगे. 

धन संपत्ति- संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  लाभवृद्धि बनी रहेगी.  पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.  आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे.  बचत पर जोर रहेगा.  साहस संपर्क से लाभ बेहतर होेगा. 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुख से समय बिताएंगे.  घर वालों संग श्रेष्ठ पल बिताएंगे.  स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे.  जिम्मेदारी का भाव रहेगा.  रक्तसंबंध संवरेंगे.  सुख साझा करंेगे.  कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे.  मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.  प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. 

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स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन रखेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  वांछित प्रस्ताव मिलेंगे.  व्यक्तित्व निखरेगा.  स्वास्थ्य सुधरेगा.  खानपान संवरेगा. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  सत्कार भाव बनाए रखें. 
 

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चांदी के समान

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