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यूट्यूबर वैष्णवी की हत्या में भाई ने लिया बदला, जमानत पर बाहर आए जीजा की हत्या

निजामाबाद में यूट्यूबर गंधम वैष्णवी के पति चित्तारी हरिबाबू की हत्या कर दी गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वैष्णवी के भाई संतोष ने कथित तौर पर हत्या की जिम्मेदारी ली है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

तेलंगाना के निजामाबाद में यूट्यूबर गंधम वैष्णवी के पति चित्तारी हरिबाबू की हत्या कर दी गई. राजाराजेंद्र चौराहे पर एक अज्ञात हमलावर ने उनपर धारदार हथियार से हमला किया और मौके से फरार हो गया. हरिबाबू अपनी पत्नी वैष्णवी की हत्या के मामले में आरोपी था. और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. 

पुलिस के मुताबिक, हरिबाबू व्यस्त चौराहे के पास सड़क किनारे एक खाने की जगह पर था. इसी दौरान एक व्यक्ति कार से वहां पहुंचा और हरिबाबू के पास जाकर उनपर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर गाड़ी में बैठकर भाग गया. इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है. 

सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ली हत्या की जिम्मेदारी

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सोशल मीडिया पर एक सेल्फ़ी वीडियो जारी करते हुए संतोष नामक व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली. संतोष ने सेल्फी वीडियो में कथित तौर पर दावा किया कि उसने हरिबाबू को इसलिए मारा क्योंकि वह उसकी बहन वैष्णवी की मौत के लिए ज़िम्मेदार था. 

सेल्फी वीडियो में संतोष ने कथित तौर पर कहा कि वह सरकार से न्याय मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिला इसलिए उसे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा. वीडियो में कथित तौर पर संतोष ने कहा, "मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि जो मेरी बहन के साथ हुआ वह किसी और के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए."

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यह भी पढ़ें: UP से झारखंड नौकरी करने आई युवती की किराये के मकान में हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिली लाश

जानकारी के मुताबिक, संतोष ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया. फिलहाल पुलिस हत्या से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने और संतोष के दावों की पुष्टि करने के लिए उससे पूछताछ कर रही है. 

मार्च में हुई थी यूट्यूबर वैष्णवी की हत्या

बता दें, यूट्यूबर वैष्णवी की मार्च में हत्या हुई थी. उस समय वह चार महीने गर्भवती थीं. इस मामले में वैष्णवी का पति हरिबाबू मुख्य आरोपी था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. हाल ही में हरिबाबू को जमानत मिली थी, वह जमानत पर बाहर था जिस दौरान उसकी हत्या कर दी गई. 

जांचकर्ताओं को शक था कि वैष्णवी की हत्या के पीछे दहेज के लिए उत्पीड़न का मकसद हो सकता है. पुलिस ने अभी तक वायरल सेल्फ़ी वीडियो में किए गए दावों या हत्या के कथित मकसद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इस मामले में जांच की जा रही है. 

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