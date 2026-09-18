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आज 18 सितंबर 2026 धनु राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान दें,  रुटीन संवारें

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं.  तैयारी से आगे बढ़ें.  लक्ष्य पर ध्यान दें.  रुटीन संवारें.  प्रबंधन बढ़ाएं.  मनोबल बनाए रखेंगे. 

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sagittarius horoscope
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न्यायप्रियता पर जोर होगा.  लीगल मामले उभर सकते हैं.  लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं.  भूलचूक से कार्य प्रभावित हो सकते हैं.  निवेश बढ़ा सकते हैं. .  करियर कारोबार पूर्ववत रहेगा.  विदेश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  आर्थिक मामलों में धैर्य रखेंगे.  स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.  परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं.  रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा.  कार्यों को स्पष्टता लाएंगे.  लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं.  कामकाज पर फोकस रखेंगे.  गलत करने से बचें. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी व्यवस्था साधारण रहेगी.  जल्दी निर्णय लेने से बचें.  पेशेवर मामलों में लगन व परिश्रम बढ़ाएं.  लक्ष्य पर फोकस ल़ाएं.  वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य दिखाएं. 

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.  पूंजीगत प्रयासों में सूझबूझ से काम लें.  प्रलोभन में न आएं.  सुनी बातों अनदेखा करें.  अफवाह में न आएं.  नीति नियम पर जोर दें.  विरोधी सक्रिय होंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष साधारण रहेगा.  भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं.  भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें.  प्रियजनों के लिए समय निकालें.  एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें.  करीबी से मुलाकात हो सकती है.  भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.  रिश्ते सहज रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं.  तैयारी से आगे बढ़ें.  लक्ष्य पर ध्यान दें.  रुटीन संवारें.  प्रबंधन बढ़ाएं.  मनोबल बनाए रखेंगे. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  दान बढ़ाएं. 
 

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : सुनहरा

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