आज 18 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: अवसर बनेेंगे, पदोन्नति के संकेत हैं

विविध कार्यों को गति देंगे. विभिन्न प्रयासों से लाभ को बढाएंगे. रचनात्मक कार्यों को बल देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अधिकारियों से करीबी बढ़ाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं को आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन बल पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी शुभता बढ़त पाएगी. उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति- पूंजीगत मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. लाभ संवार के अवसर बनेेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं.

प्रेम मैत्री- अपनों का समर्थन हासिल होगा. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- श्रेष्ठ संवाद बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में सहज होंगे. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. फोकस बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1, 6, 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी

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