Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 सितंबर 2026: आज 17 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 17 सितंबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- भाद्रपद

अमांत- भाद्रपद

तिथि

शुक्ल पक्ष षष्ठी - 10:47 ए एम तक

नक्षत्र

अनुराधा - 07:53 पी एम तक

योग

विष्कम्भ - 12:50 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:07 AM

सूर्यास्त- 6:24 PM

चन्द्रोदय- 12:01 AM

चन्द्रास्त- 10:03 PM

अशुभ काल

राहू- 01:48 पी एम से 03:20 पी एम

यम गण्ड- 06:07 ए एम से 07:39 ए एम

कुलिक- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:13 ए एम से 11:02 ए एम, 03:07 पी एम से 03:57 पी एम

वर्ज्यम्- 02:09 ए एम, सितम्बर 18 से 03:57 ए एम, सितम्बर 18

शुभ काल

अमृत काल- 08:24 ए एम से 10:10 ए एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:33 ए एम से 05:20 ए एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:07 ए एम से 07:53 पी एम

रवि योग- 06:07 ए एम से 07:53 पी एम

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