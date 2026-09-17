Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 सितंबर 2026: आज 17 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 17 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
शुक्ल पक्ष षष्ठी - 10:47 ए एम तक
नक्षत्र
अनुराधा - 07:53 पी एम तक
योग
विष्कम्भ - 12:50 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:07 AM
सूर्यास्त- 6:24 PM
चन्द्रोदय- 12:01 AM
चन्द्रास्त- 10:03 PM
अशुभ काल
राहू- 01:48 पी एम से 03:20 पी एम
यम गण्ड- 06:07 ए एम से 07:39 ए एम
कुलिक- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:13 ए एम से 11:02 ए एम, 03:07 पी एम से 03:57 पी एम
वर्ज्यम्- 02:09 ए एम, सितम्बर 18 से 03:57 ए एम, सितम्बर 18
शुभ काल
अमृत काल- 08:24 ए एम से 10:10 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:33 ए एम से 05:20 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:07 ए एम से 07:53 पी एम
रवि योग- 06:07 ए एम से 07:53 पी एम