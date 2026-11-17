Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 नवंबर 2026: आज 17 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 17 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी- नवंबर 17 04:19 AM- नवंबर 18 06:05 AM
शुक्ल पक्ष नवमी- नवंबर 18 06:05 AM- नवंबर 19 07:06 AM
नक्षत्र
धनिष्ठा- नवंबर 17 02:16 AM- नवंबर 18 04:34 AM
शतभिषा- नवंबर 18 04:34 AM- नवंबर 19 06:10 AM
योग
वृद्धि- नवंबर 16 07:15 AM- नवंबर 17 07:53 AM
ध्रुव- नवंबर 17 07:53 AM- नवंबर 18 08:05 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:45 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 17 12:47 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 18 12:22 AM
अशुभ काल
राहू- 2:54 PM- 4:16 PM
यम गण्ड- 9:28 AM- 10:50 AM
कुलिक- 12:11 PM- 1:33 PM
दुर्मुहूर्त- 08:56 AM- 09:39 AM, 10:53 PM- 11:45 PM
वर्ज्यम्- 06:39 AM- 08:24 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:33 PM
अमृत काल- 05:09 PM- 06:55 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:10 AM- 05:58 AM