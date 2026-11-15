Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 नवंबर 2026: आज 15 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 15 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष षष्ठी- नवंबर 14 11:24 PM- नवंबर 16 02:01 PM
शुक्ल पक्ष सप्तमी - नवंबर 16 02:01 AM- नवंबर 17 04:19 AM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- नवंबर 14 08:24 PM- नवंबर 15 11:28 PM
श्रवण- नवंबर 15 11:28 PM- नवंबर 17 02:16 AM
योग
गण्ड- नवंबर 15 06:22 AM- नवंबर 16 07:15 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:44 AM
सूर्यास्त- 5:38 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 15 11:34 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 15 10:35 PM
अशुभ काल
राहू - 4:16 PM – 5:38 PM
यम गण्ड - 12:11 PM – 1:33 PM
कुलिक - 2:54 PM – 4:16 PM
दुर्मुहूर्त - 04:10 PM – 04:54 PM
वर्ज्यम् - 05:25 AM – 07:13 AM, 03:56 AM – 05:43 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM – 12:33 PM
अमृत काल - 04:38 PM – 06:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:09 AM – 05:57 AM