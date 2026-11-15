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'नालायक अफसर...', जम्मू-कश्मीर पुलिस पर फूटा BJP नेता सुनील शर्मा का गुस्सा, IGP को सुनाई खरी-खरी, VIDEO वायरल

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पुलिस को 'नालायक' और 'नाकाबिल' कहकर विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने जम्मू जोन के IGP तेजिंदर सिंह के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. यह मामला किश्तवाड़ में दो SPO की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद का है.

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यह पूरा मामला किश्तवाड़ जिले के दूरदराज इलाके डच्छन का है. (Photo- ITG)
यह पूरा मामला किश्तवाड़ जिले के दूरदराज इलाके डच्छन का है. (Photo- ITG)

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस को 'नालायक' और 'नाकाबिल' करार दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने ये बातें जम्मू जोन के आईजीपी तेजिंदर सिंह के सामने कहीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह पूरा मामला किश्तवाड़ जिले के दूरदराज इलाके डच्छन का है. यहां बुधवार को आतंकियों ने दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) रशपाल कुमार और बॉनी चंद का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी. दोनों के गोलियों से छलनी शव गुरुवार सुबह ढेरना के जंगलों से बरामद हुए थे. इसी घटना के बाद आईजीपी तेजिंदर सिंह पीड़ित परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंचे थे.

इस दौरान किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार के साथ मौजूद सुनील शर्मा ने इलाके में लगातार हो रही सुरक्षा चूकों को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह आईजीपी के सामने ही स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं.

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आतंकियों के मददगारों को SPO बनाने का लगाया आरोप

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सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि आतंकियों के पूर्व ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा रहा है. उन्होंने एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के कथित तौर पर OGW नेटवर्क से जुड़े होने का भी सवाल उठाया. शर्मा ने इस मामले की तत्काल जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों की जान जाने के बावजूद चार सक्रिय आतंकियों को अब तक क्यों नहीं मार गिराया गया है.

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