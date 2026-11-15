Aaj ka Rashifal 15 नवंबर 2026: 5 राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, धन लाभ के भी योग, जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि

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आज आपका मन हल्का रहेगा. पुरानी चिंताएं दूर हो सकती हैं. परिवार के अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं. धन कमाने के नए मौके मिल सकते हैं. अपने काम में तेजी लाने की कोशिश करें. नकारात्मक सोच से दूर रहें. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है.

जरूरी टिप: धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग: गोल्डन

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ दान करें.

वृषभ राशि

आज किसी को उधार देने या लेने से बचें. किसी करीबी से अनबन हो सकती है. अपनी बात सोच-समझकर कहें. गुस्से पर काबू रखें. कोई भी काम जल्दबाजी में न करें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: क्रोध करने से बचें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: किसी मंदिर में मिश्री का दान करें.

मिथुन राशि

आज आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. परिवार का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजना बनाएं. गुस्से से बचें. व्यापार में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं.

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जरूरी टिप: आलस्य से दूर रहें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

कर्क राशि

आज सुख-सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च हो सकता है. अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें. दूसरों के साथ बेवजह बहस करने से बचें. बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रॉपर्टी में निवेश करने से फिलहाल बचें. व्यापार में स्थिति बेहतर हो सकती है.

जरूरी टिप: आलस्य छोड़कर काम पर ध्यान दें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि

आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अपने काम को टालने की आदत छोड़ें. धन लाभ के योग बन रहे हैं. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. गुस्से में किसी को कुछ भी कहने से बचें. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए की गई कोशिशें सफल हो सकती हैं.

जरूरी टिप: नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कन्या राशि

आज प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर बोलें. किस्मत का साथ मिलेगा. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. आलस्य छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें. व्यापार में लाभ होने की संभावना है.

जरूरी टिप: कम बोलें और सोच-समझकर बोलें.

शुभ रंग: मैरून

उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें.

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तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है. मन की परेशानियां दूर होंगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं. व्यापार में भी फायदा मिल सकता है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: सिल्वर

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें.

वृश्चिक राशि

आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. आपकी प्रतिभा और मेहनत आपको सफलता दिला सकती है. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. हालांकि अहंकार से बचना होगा. अपनी सेहत का भी ध्यान रखें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: सेहत को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: किसी मंदिर में मिश्री दान करें.

धनु राशि

आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं. करियर को लेकर नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. यात्रा से फायदा मिल सकता है. तरक्की के लिए की गई कोशिशें सफल हो सकती हैं. व्यापार में निवेश बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं.

जरूरी टिप: अहंकार से दूर रहें.

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ दान करें.

मकर राशि

आज पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है. काम में आ रही रुकावटों को दूर करने में सफल होंगे. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. व्यापार में नया निवेश करने से बचें.

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जरूरी टिप: गुस्से पर काबू रखें.

शुभ रंग: नीला

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

कुंभ राशि

आज किस्मत का साथ मिल सकता है. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. धन लाभ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें. संतान की ओर से खुशी मिल सकती है. व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें.

शुभ रंग: नारंगी

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

मीन राशि

आज आपको किसी दूर स्थान से अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. कहीं घूमने जाने की योजना भी बन सकती है. प्रॉपर्टी में जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें. कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: आलस्य से दूर रहें.

शुभ रंग: पीला

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें.

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