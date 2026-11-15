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आज 15 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: निवेश और लेनदेन में रहें सतर्क, धैर्य से काम बनेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 15 November 2026, Leo Horoscope Today: औसत रहेगा. नियमों की अनदेखी न करें. अनुशासन पर जोर दें. स्मार्ट वर्किंग की नीति अपनाएं. सजगता से काम लें. आर्थिक खर्च और निवेश बढ़ सकते हैं.

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कर्म को प्राथमिकता देने का समय है. विभिन्न प्रयासों से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. रिश्तों को निभाने में सफल होंगे. बाधाओं को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. किसी के बहकावे में नहीं आएंगे. क्षमाशील बने रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. पेशेवर प्रयास सफल होंगे. उपलब्धियां पहले की तरह बनी रहेंगी. जिम्मेदारी से काम करेंगे. नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. नियमों का पालन करेंगे. लालच और प्रलोभन में आने से बचें. सेवा भाव बनाए रखेंगे.

नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में समयसीमा का उल्लंघन न करें. प्रबंधन बनाए रखें. क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न उठाएं. उधार के लेनदेन से बचें. प्रयासों को सहजता से आगे बढ़ाएं. नौकरी में सहजता बनी रहेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ औसत रहेगा. नियमों की अनदेखी न करें. अनुशासन पर जोर दें. स्मार्ट वर्किंग की नीति अपनाएं. सजगता से काम लें. आर्थिक खर्च और निवेश बढ़ सकते हैं.

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प्रेम-मैत्री: शुभचिंतकों की बातों को अनदेखा न करें. बातचीत में सजगता बनाए रखें. रिश्तों में समानता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य रखें. सभी का आदर करें. परिवार के निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. ध्यान और प्राणायाम बढ़ाएं. नियमितता बनाए रखें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें.

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आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. माणिक्य धारण करें और नियमों का पालन करें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: गहरा गुलाबी

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